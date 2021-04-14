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  4. UEFA açıkladı! İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

UEFA açıkladı! İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

14.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, EURO 2020'de İtalya ile Türkiye arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak açılış maçının %25 (17.500 kişi) seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı.

UEFA açıkladı! İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

İtalya hükümeti, EURO 2020'nin Roma Olimpico'da seyircili oynanmasına izin verdi.

UEFA, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az %25 kapasiteyle oynanabileceğine dair İtalyan hükümetinden onay alındığını açıkladı. 73 bin kişi kapasiteli statta böylelikle en az 18 bin taraftar olacak.

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran 2020'de Roma Olimpico'da oynanacak. İtalya, ayrıca diğer 2 grup maçını da Olimpico'da oynayacak. Ayrıca, EURO 2020'nin bir çeyrek final mücadelesi de yine bu stadyumda düzenlenecek.

Yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, İtalya'da oynanacak maça farklı bir ülkeden gelen vatandaşlar, seyahat kısıtlamasına tâbi tutulacak.

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İtalya Türkiye
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