UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin kupayı kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa'da yayın yapan bir istatistik kurumu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi kupasını kazanma olasılığını açıkladı.

EN YÜKSEK ORAN GALATASARAY'DA

Football Meets Data tarafından hazırlanan tabloda Galatasaray'a yüzde 6'lık oran verilirken, Fenerbahçe’ye yüzde 2, Beşiktaş’a ise yüzde 0,04 oranla kupayı kazanma ihtimali verildi.

ZİRVEDE LAZIO VAR

Tablonun zirvesinde İtalyan ekibi Lazio yüzde 18’lik oranıyla ilk sırada yer alırken Galatasaray’ın 3-2 yendiği İngiliz takımı Tottenham yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı.

TARAFTARLAR DÜŞÜK BULDU

Galatasaraylı taraftarlar ise verilen oranı düşük bularak 2000 yılında Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazanma ihtimalinin 1/250 olduğunu hatırlatan videoyu paylaştı.