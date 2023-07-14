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  4. UEFA'dan son dakika açıklaması! 3 kulübümüz için kötü, 1 tanesi için iyi haber geldi

UEFA'dan son dakika açıklaması! 3 kulübümüz için kötü, 1 tanesi için iyi haber geldi

14.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor için açıklamada bulundu.

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

BEŞİKTAŞ, TÜM FFP YAPILANDIRMA ŞARTLARINA UYDU

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Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

TRABZONSPOR 2 MİLYON EURO ÖDEDİ

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Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

400 BİN EURO CEZA

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Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

100 BİN EURO CEZA

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Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.

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