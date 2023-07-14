UEFA'dan son dakika açıklaması! 3 kulübümüz için kötü, 1 tanesi için iyi haber geldi

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.
Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.
Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.
Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.