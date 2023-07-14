UEFA'dan son dakika açıklaması! 3 kulübümüz için kötü, 1 tanesi için iyi haber geldi

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından kulüpler ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

BEŞİKTAŞ, TÜM FFP YAPILANDIRMA ŞARTLARINA UYDU

Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.

TRABZONSPOR 2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

400 BİN EURO CEZA

Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

100 BİN EURO CEZA

Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.

