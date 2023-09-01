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UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

31.08.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri merak edildi. Siyah - beyazlı temsilcimiz dün Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. İlk maçtan 3-2 üstünlükle ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı başardı. Peki Beşiktaş kaçıncı torbada? 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşti. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak izlendi. 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Peki, Beşiktaş için UEFA Konferans Ligi kura çekimi sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün 15.30'da yapıldı. Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana geldi. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlendi.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'de kuralar çekildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 3. torbadan katıldığı turnuvada tüm detaylar açıklandı.

-Club Brugge
-Bodo/Glimt
-Beşiktaş
-Lugano

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA?

Beşiktaş Konferans Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları şöyle:

  1. TORBA: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

  2. TORBA: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

  3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

  4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

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