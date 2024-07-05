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  4. UEFA'nın Merih Demiral kararına tepkiler peş peşe geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den paylaşım

UEFA'nın Merih Demiral kararına tepkiler peş peşe geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den paylaşım

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
05.07.2024 15:27
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, UEFA tarafından EURO 2024'teki Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Bakan Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin paylaşımında, "Bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz" derken, RTÜK Başkanı Şahin "Hadsiz UEFA kendine gel" ifadelerini kullandı. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da karara tepki gösterdi.

UEFA'nın Merih Demiral kararına tepkiler peş peşe geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den paylaşım

UEFA'nın Merih Demiral kararına tepkiler peş peşe geliyor! Konuya ilişkin bir tepki de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "FUTBOLCULARIMIZA İNANIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından da olayla ilgili yapılan açıklamada "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" dendi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UEFA'YA MERİH DEMİRAL TEPKİSİ: "HADSİZ UEFA KENDİNE GEL"

Konuya ilişkin bir paylaşım da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, paylaşımında, "Sözde ifade özgürlüğü savunucu Avrupa, Türk ve Müslüman hazımsızlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. "Gol sevincimizi Türklükle özdeşleşmiş simgelerle ifade etmek çok ağırlarına gitti" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Son dönemde ırkçı siyasetin ve anlayışın yükseldiği Avrupa yine bizi şaşırtmadı. Başarılı futbolcumuz
Merih Demiral'a verilen cezayı kınıyoruz. Hadsiz UEFA kendine gel. Ne mutlu Türküm diyene!"

SERVET YARDIMCI'DAN DA TEPKİ GELDİ

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkanı aday adayı Servet Yardımcı'dan da açıklama geldi. Yardımcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir.

Futbolcumuz, Euro 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve "Maçın Oyuncusu" seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı bir sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır. Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek bir unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir.

Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırılmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim.

Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz Euro 2024’te oynayacağımız Çeyrek Final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, Bizim Çocuklar’ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız. "


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Ceza Osman Aşkın Bak Merih Demiral UEFA
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