UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Chelsea – Manchester City maçı hangi kanalda?

UAFE Şampiyonlar Ligi final maçının önce İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanıyordu. Ancak daha sonra koronavirüs salgının ülkemizde artış göstermesiyle beraber, maçın Portekiz’de yapılmasına karar verildi. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı’nda oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak. Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi final müsabakası Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İzleyicilerin yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.



