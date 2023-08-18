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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 18 AĞUSTOS 2023: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...

18.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA ülke puanı sıralaması Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor taraftarları kadar sporseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Play-off turuna yükselen temsilcilerimiz UEFA ülke puanı üzerinde etkili oluyor. Türkiye elde ettiği son zaferle ilk 10'a yükselmeyi başarmış ve eleme karşılaşmalarına 13. sırada başlamıştı. Türkiye ülke puanını korursa gelecek sezonda lige doğrudan takım gönderebilecek. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor iddalı ilerlemelerini sürdürüyor. . UEFA ülke puanı sıralaması sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE SIRALAMASI 2023

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.600

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.316

8- Belçika: 36.000

9- İskoçya: 31.350

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500

Türkiye'nin UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmesi halinde 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA İLK MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk karşılaşmalar, 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Konferans Ligi Play-Off'ta ilk maçlar 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Takımlar rövanş için ise 31 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecekler.

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