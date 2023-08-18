UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 18 AĞUSTOS 2023: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...

UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor iddalı ilerlemelerini sürdürüyor. . UEFA ülke puanı sıralaması sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla UEFA ülke puanı sıralaması...
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350
10- TÜRKİYE: 30.100
11- Avusturya: 29.500
Türkiye'nin UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmesi halinde 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk karşılaşmalar, 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Konferans Ligi Play-Off'ta ilk maçlar 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Takımlar rövanş için ise 31 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecekler.