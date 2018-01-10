Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Ufak Tefek Cinayetler 11. son bölüm: Oya, Serhan'ının yanında!

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm araya giren yılbaşı tatili nedeniyle sabırsızlıkla bekleniyordu. Dizinin hayranları önceki bölüm finalinde Serhan'ın tutuklanması sonrası neler olacağını merak ediyordu. Ufak Tefek Cinayetler 11. son bölümde Sarmaşık iyice grift bir ilişkiler ağına dönüştü.
Oya, oldukça endişeliydi ve olayı araştırdığında Serhan'ın durumunun hiç iyi olmadığını gördü. Serhan'a karşı oluşturuluan dava sağlam gözüküyor ki bakalım Oya, Serhan'ı kurtarmanın yolunu bulabilecek mi? Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan ile Oya arasında duygusal sahneler de oluştu.
Yaşanan bu gelişmelerden sonra Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İzleyiciler Oya – Serhan cephesinde nelerin yaşanacağını merak ediyorlar. Ufak Tefek Cinayeyler 11. bölüm fragmanını bugün (27 Aralık Çarşamba) çıkması bekleniyor. 2. fragmanın da 29 Aralık Cuma günü paylaşılacağı tahmin ediliyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜME İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Dizinin son bölümüyle ilgili yapılan yorumlarda Oya ile Serhan'ın durumuna olan üzüntü dikkat çekiyor. Oy ne kadar Serhan'ı çok sevse de sonuçta Serhan şu an evli bir adam. Merve'nin çöküşü de farklı yorumlara neden oldu. Kimleri üzülürken kimileri de evi alan Pelin'e Merve'nin ne yapacağını düşünerek heyecanlandı. Bunların yanında Mert Fırat'a yapılan övgüler de dikkat çekti.
Taylan tam bir parazitsin, Pelinle nasıl da tamamlamışsınız birbirinizi.#UfakTefekCinayetler— Büşra K. (@busra42konya) 10 Ocak 2018
Parti kurun oy verelim be @MervveAksak @DrOyaToksoz #UfakTefekCinayetler #çöküş— İREM (@iremiko_dinco) 10 Ocak 2018
pic.twitter.com/4DwfvC9DPS
mert fıratı böyle görmek zorunda mıydık ya? bütün kadınların morali sıfır şuan #çöküş #UfakTefekCinayetler— hümeyra (@meyrafrida) 9 Ocak 2018
Mert Fırat ne güzel adam ya şiir gibi adam insanın baktıkça uzun uzun betimleyesi geliyor #UfakTefekCinayetler— Gamze Koparal (@koparal_gamze) 9 Ocak 2018
Yine Taylan oturduğu yerden ev sahibi oldu. Böyle beleşçi adam görülmedi #UfakTefekCinayetler #çöküş— Oya Toksöz (@DrOyaToksoz) 9 Ocak 2018
Merve'ye üzülmemem, oh olsun demem lazımdı. Yapamıyorum, çok müşkülüm şuan. Aslıhan Gürbüz yahu... #UfakTefekCinayetler #çöküş pic.twitter.com/XfkOxbpjea— Beklenen Kral (@beklenenkral) 9 Ocak 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum