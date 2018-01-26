Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı: Geçmişin hesabı görülüyor, yeni bölümde Merve'ye boşanma şoku!

Ufak Tefek Cinayetler 14. Bölüm fragmanı bomba gibi geldi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı heyecanı artırırken dizinin hayranları yeni bölüm erken yayınlansın istiyorlar.

GEÇMİŞİN HESABI SORULACAK!

4 erkek ve 4 kadın yemek masasında toplanacaklar ve o masadan kalkıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oya, gerçekleri açığa çıkartacak ki bu tüm ilişkileri derinden sarsacak.

MERVE'YE BOŞANMA ŞOKU

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanında en dikkat çeken kısım Serhan'ın Merve'ye boşanmak istediğini söylediği sahne oldu. Şimdi buna Merve'nin nasıl tepki vereceğiz merak ediliyor. Bu hamle sonrası Merve çok daha tehlikeli bir hal alabilir ki Oya'yı tehlikeli sulara sürükleyebilir.

TAYLAN ÇEKİP GİDİYOR!

Yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Taylan Pelin'i göz yaşları içinde terkedecek. Pelin'in fragmanda adeta yalvardığı görülüyor ama Taylan yumuşayacak gibi gözükmüyor. İşte çarpıcı sahneleri ile Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...