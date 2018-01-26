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Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı: Geçmişin hesabı görülüyor, yeni bölümde Merve'ye boşanma şoku!

DİZİ HABERLERİ | 26.01.2018 17:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı çıktı hem de tam çıktı. Entrikalar her bölümde daha derinleştiği ve gerilimin her yeni bölümde daha da arttığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 14. bölümde yer yerinden oynayacak. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde geçmiş masaya yatırılacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden detaylar...

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı: Geçmişin hesabı görülüyor, yeni bölümde Merve'ye boşanma şoku!

Ufak Tefek Cinayetler 14. Bölüm fragmanı bomba gibi geldi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı heyecanı artırırken dizinin hayranları yeni bölüm erken yayınlansın istiyorlar.

GEÇMİŞİN HESABI SORULACAK!

4 erkek ve 4 kadın yemek masasında toplanacaklar ve o masadan kalkıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oya, gerçekleri açığa çıkartacak ki bu tüm ilişkileri derinden sarsacak.

MERVE'YE BOŞANMA ŞOKU

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanında en dikkat çeken kısım Serhan'ın Merve'ye boşanmak istediğini söylediği sahne oldu. Şimdi buna Merve'nin nasıl tepki vereceğiz merak ediliyor. Bu hamle sonrası Merve çok daha tehlikeli bir hal alabilir ki Oya'yı tehlikeli sulara sürükleyebilir.

TAYLAN ÇEKİP GİDİYOR!

Yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Taylan Pelin'i göz yaşları içinde terkedecek. Pelin'in fragmanda adeta yalvardığı görülüyor ama Taylan yumuşayacak gibi gözükmüyor. İşte çarpıcı sahneleri ile Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM FRAGMNINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

30 Ocak'ta ekrana gelecek yeni bölümün Fragmanı izleyicilerin büyük beğenisini topladı ve 14. Bölüme dair heyecanı artırdı. Sosyal medyada hemen her karakterler ilgili bir yorum var ama tabii paylaşımlar özellikle Oya – Merve üzerinden yapılıyor.

2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta izleyicilerle 2 fragman paylaşıyor. Diziden yeni ipuçlarının yer alacağı 14. bölüm 2. fragmanın Cumartesi günü yayımlanması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşadı. Oya'ya gidip açıkça konuştu; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başladı.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar etti. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapıştı. Sonra sıra Pelin'e geldi. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çektiler. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşadılar. Diğer tarafta da dört erkek toplandı ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuştular. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandırdı.

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