Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona iddialı başlıyor! 'Bundan sonra daha kanlı, daha yıkıcı'

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in oynadığı Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda kadrosuna Osman Sonant ve Ushan Çakır'ı kattı. Diziye yeni katılan iki karakter Sarmaşık'ta işleri fena halde karıştıracak. Yeni sezonda çok daha çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı ise fragmanlarla da duyuruldu

Star TV’nin fenomen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” in merakla beklenen yeni tanıtımı yayınlandı. 2. sezona ait önemli ipuçlarının yer aldığı tanıtım filminden ilk kareler de basınla paylaşıldı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON 2. FRAGMAN

EL TURCO GELİYOR

Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam. Cezbedici olduğu kadar da tehlikeli. Peki yıllar sonra neden Sarmaşık’ta?

Edip’in ölümünden sonra yaşananlar ve çok daha fazlası için geri sayım başladı.