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Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona iddialı başlıyor! 'Bundan sonra daha kanlı, daha yıkıcı'

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 2. sezona büyük sürprizlerle giriyor. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon 2. fragmanında diziye yeni katılan Osman Sonant'ın El Turco lakapı Kerim Adil Sağlam karakteri ön plana çıkıyor. Fragmanda Oya'nın yeni sezon için söylediği 'Bundan sonrası çok daha fena. Daha kanlı, daha yıkıcı ve çok daha sürprizli' sözleri dikkat çekiyor.

Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona iddialı başlıyor! 'Bundan sonra daha kanlı, daha yıkıcı'

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in oynadığı Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda kadrosuna Osman Sonant ve Ushan Çakır'ı kattı. Diziye yeni katılan iki karakter Sarmaşık'ta işleri fena halde karıştıracak. Yeni sezonda çok daha çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı ise fragmanlarla da duyuruldu

Star TV’nin fenomen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” in merakla beklenen yeni tanıtımı yayınlandı. 2. sezona ait önemli ipuçlarının yer aldığı tanıtım filminden ilk kareler de basınla paylaşıldı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON 2. FRAGMAN

EL TURCO GELİYOR
Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam. Cezbedici olduğu kadar da tehlikeli. Peki yıllar sonra neden Sarmaşık’ta?

osman sonant

Edip’in ölümünden sonra yaşananlar ve çok daha fazlası için geri sayım başladı.

osman sonant 2

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK
Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

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Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)
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