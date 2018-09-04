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Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı da yayınlandı. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonuna daha süprizli, daha kanlı olarak hazırlanıyor. Star TV tarafından yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanında Osman Sonat'ın canlandıracağı El Turco karakteri üzerinde duruluyor. Yeni karakterin Sarmaşık'ı karıştıracağı benziyor. Peki yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanı..

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in oynadığı Ufak Tefek Cinayetler, ilk sezonu ile izlenme rekorları kırmış ve epey ses getirmişti. Sarmaşık'ta dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonunda yeni oyuncular katılıyor. Bunlardan biri de başarılı oyuncu Osman Sonat. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanında Osman Sonat'ın canlandıracağı söylenen El Turco karakteri üzerinde duruluyor. Arka planda Oya'nın sesiyle söylenenlere göre yeni sezon daha süprizli, daha yıkıcı ve daha kanlı geçecek. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanı..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. YENİ SEZON 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLERE YENİ KATILANLAR

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...

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Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masum Değiliz'de rol alan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

ushan cakır

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv’nin en başarılı dizileri arasında yer alan Ufak Tefek Cinayetler, 5 Haziran Salı akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelmişti. Yaklaşık 3 ay ara verecek dizi, 2. sezonunda da aynı başarıyı yakalayacak gibi görünüyor. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı, Meriç Acemi’nin ise senaristliğini üstlendiği dizinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanacak. En az iki karakter hayatını kaybederek diziye veda edeceği için dizinin oyuncu kadrosuna bazı sürpriz isimler katılabilir.

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Entrika ve heyecan dolu geçen koca bir sezonun ardından, 2. sezonda neler olacağı ve hangi hikaye üzerinde durulacağı şimdiden merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler, yeni sezonuyla Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Kesin bir tarih belirtilmese de 18 Eylül Salı akşamı olacağı tahmin ediliyor.

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