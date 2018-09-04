Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in oynadığı Ufak Tefek Cinayetler, ilk sezonu ile izlenme rekorları kırmış ve epey ses getirmişti. Sarmaşık'ta dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonunda yeni oyuncular katılıyor. Bunlardan biri de başarılı oyuncu Osman Sonat. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanında Osman Sonat'ın canlandıracağı söylenen El Turco karakteri üzerinde duruluyor. Arka planda Oya'nın sesiyle söylenenlere göre yeni sezon daha süprizli, daha yıkıcı ve daha kanlı geçecek. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni fragmanı..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. YENİ SEZON 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLERE YENİ KATILANLAR

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...