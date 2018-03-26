Ufak Tefek Cinayetler 22. bölüm 2. fragmanı: Pelin ve Merve'nin cinayeti! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler, oyuncu kadrosu ve merak içinde bırakan sürükleyici senaryosu ile seyirciyi ekrana başına toplamaya devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Merve ile Pelin'in Tunç'un tuzağına düşüyorlar. İkisini de aynı yerde buluşturan Tunç intikamını almak istemektedir. Fakat olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir. İşte Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm 2. fragmanı... UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor. Tunç, Pelin ve Merve'den intikam almak istiyor. Burcu olayı ile onlara olan kini daha da büyüyor. Fakat Merve-Pelin ile arasındaki arbedede dengesini kaybeden Tunç, yamacın dibinden cansız bir şekilde kalıyor. Merve ile Pelin, şimdi bu cinayeti örtbas etmek için Tunç'u gömerek saklama planı yapıyorlar. Entrikalar ve tuzaklarla dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Oya, Serhan, Mehmet ve Taylan, yatla ile birlikte denize açılıyorlar. Bu sırada Mehmet, Oya ile Serhan arasındaki yakınlaşmayı farkediyor. İkili arasındaki bu olay ile Serhan, boşanmak için gün aldıkları haberini de veriyor. Mehmet ise yakınlarında olan biten bu kadar olaydan bihaber olmasına şaşırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi... UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümde Oya, Serhan ve Arzu, Mehmet'in yanına giderek Burcu'nun yalanlarını ortaya çıkarıyorlar. Burcu, hamile olduğuna ve düşük yaptığını zamanında Mehmet'i ikna etmişti. Fakat Burcu'nun bir oyun oynadığını, kendisini buzhaneye kapattığını söyledi. Ve aslında bir bebeğin hiç bir zaman olmadığını söyledi. Bunun üzerine Burcu, düşük yaptığına dair rapor alacağını söyleyerek evi terketti.