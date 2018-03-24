Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı: Merve-Serhan boşanıyor! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor! Entrikalar ve tuzaklarla dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından paylaşıldı. Katil kim? konulu son bölüm sonrasında gözler yeni fragmana çevrilmişti. 4 kadın ve 4 erkek arasında geçen entrikalarla dolu dizi Ufak Tefek Cinayetler, Salı akşamları ekrana geliyor. Son bölümde Merve, boşanma kağıtlarını imzalamıştı. Mehmet ve Taylan'la denize açılan Serhan ile Oya, aşklarını artık saklamamaya karar verdiler. Tunç'tan kurtulmak isteyen Merve, kendisinden yardım isteyen Burcu'yu üzerine saldı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Oya, Serhan, Mehmet ve Taylan, yatla ile birlikte denize açılıyorlar. Bu sırada Mehmet, Oya ile Serhan arasındaki yakınlaşmayı farkediyor. İkili arasındaki bu olay ile Serhan, boşanmak için gün aldıkları haberini de veriyor. Mehmet ise yakınlarında olan biten bu kadar olaydan bihaber olmasına şaşırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümde Oya, Serhan ve Arzu, Mehmet'in yanına giderek Burcu'nun yalanlarını ortaya çıkarıyorlar. Burcu, hamile olduğuna ve düşük yaptığını zamanında Mehmet'i ikna etmişti. Fakat Burcu'nun bir oyun oynadığını, kendisini buzhaneye kapattığını söyledi. Ve aslında bir bebeğin hiç bir zaman olmadığını söyledi. Bunun üzerine Burcu, düşük yaptığına dair rapor alacağını söyleyerek evi terketti.

Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor.

Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE