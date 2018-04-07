Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı: Kılıçlar çekildi! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'de Salı günleri ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler, çarpıcı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin şeytani plani işe yaramış ve kurduğu tuzak ile Seyhan'ın hayatında kim var öğrenmişti. Yeni evini bilen Oya ise Merve'nin bu tuzağına düştü. Seyhan ise kendini ilaçla bayıltan Merve'den çocuklarını alır. Şimdi Oya ile Merve arasında kılıçlar çekiliyor ve iki kadın arasında korkunç bir savaşın başlangıcı için adımlar atılıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…