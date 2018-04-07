Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı: Kılıçlar çekildi! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'de Salı günleri ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler, çarpıcı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve'nin şeytani plani işe yaramış ve kurduğu tuzak ile Seyhan'ın hayatında kim var öğrenmişti. Yeni evini bilen Oya ise Merve'nin bu tuzağına düştü. Seyhan ise kendini ilaçla bayıltan Merve'den çocuklarını alır. Şimdi Oya ile Merve arasında kılıçlar çekiliyor ve iki kadın arasında korkunç bir savaşın başlangıcı için adımlar atılıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı...
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve ve Pelin’in başı büyük derde giriyor. Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.
#ufaktefekcinayetler Oya,Tunç’u bulur.” #karşılaşma @ayyapim @startv pic.twitter.com/hfCMU0vjq2— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 3 Nisan 2018
Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…
Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle
Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler. Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!
#ufaktefekcinayetler 23. Bölüm Final sahnesi #karşılaşma @ayyapim @startv pic.twitter.com/qmh3S2pH7H— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 3 Nisan 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. BÖLÜM İLK SAHNE
Ufak Tefek Cinayetler son bölümden sonra yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Merve, eski haliyle yüzleşiyor. Yeni Merve ile eski Merve'nin tartıştığı sahne, Merve'nin kafasından neler geçtiğine dair izleyiciye fikir veriyor. Eski Merve, yeni haline savaştan vazgeçmemesini, Serhan'ı kaybetmenin herşeyi kaybetmek anlamına geldiğine ikna ediyor.
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