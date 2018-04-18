Ufak Tefek Cinayetler 25. son bölümü izle: Merve, Oya'nın kapısına dayandı! (Yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Ufak Tefek Cinayetler 25. son bölümü, hayranlarını Star TV ekranına kilitlemeyi başardı. Heyecanla izlenen son bölüm sonrasında yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Mehmet, Arzu ile beraber olan kişinin Enver olduğunu öğrenince deliye döndü. Soluğu ikilinin yanında alan Mehmet'in elinden ise Enver'i Arzu kurtardı. Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm ilk sahnesinde ise Arzu, Mehmet'i iş yerinde ziyaret ediyor. Mehmet, Enver ile olanlardan sonra Arzu'dan aldığı teklif karşısında çok şaşırır. Son bölümde Merve ise Serhan'a boşanma konusunda onu rahatlacak sözler söylüyor. Fakat kafasında neler planladığı belli olmuyor. Finalde ise Oya'nın evine gitmesi ile Ufak Tefek Cinayetler son bölümü izleyen herkesi meraklandırıyor. Merve ne planlıyor? Arzu ne düşünüyor? Mehmet gerçekten Enver'i öldürmek istiyor mu?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve...