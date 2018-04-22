Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Ufak Tefek Cinayetler son bölümü izle)

Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm 2. fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor. Oya'nın son yaptıkları sonrasında Merve atağa geçti. Serhan'ın gözünde kötü duruma düşürdüğü Oya için daha tehlikeli bir plan hazırlıyor. Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın canlandırdığı karakter, Oya'nın üniversiteden arkadaşı olarak hayatına giriyor. Fakat ona önerdiği tedavi ile Oya'yı en zayıf olduğu yerden, çocuk sahibi olma isteğinden vuracak. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanları ile 26. bölüm özeti...
Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi.
Ufak Tefek Cinayetler, şok finaliyle bu hafta çok şaşırtacak.
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya'yı çılgına çevirirken onu Serhan karşısında çok kötü bir duruma düşürüyor. Serhan'ın Oya'ya söylediği "Ben senin için bir proje miyim?" sözleri dikkat çekiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...
Ufak Tefek Cinayetler'de Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve...
#geliyorum pic.twitter.com/LIifLkQoUc— STAR TV (@startv) 17 Nisan 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE
Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?
#ufaktefekcinayetler 25. Bölüm Final Sahnesi! #geliyorum @ayyapim @startv pic.twitter.com/MsnZa1eBJw— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 17 Nisan 2018
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