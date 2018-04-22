Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Ufak Tefek Cinayetler son bölümü izle)

Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm 2. fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor. Oya'nın son yaptıkları sonrasında Merve atağa geçti. Serhan'ın gözünde kötü duruma düşürdüğü Oya için daha tehlikeli bir plan hazırlıyor. Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın canlandırdığı karakter, Oya'nın üniversiteden arkadaşı olarak hayatına giriyor. Fakat ona önerdiği tedavi ile Oya'yı en zayıf olduğu yerden, çocuk sahibi olma isteğinden vuracak. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanları ile 26. bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi.