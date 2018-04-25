Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm ilk sahne! Elif Oya'yı iğneyle zehirledi mi?

Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümde Merve düşünüp taşındığı planı uygulamaya çalışırken, işe Serhan'ı kandırmakla başladı. Diziye yeni katılan karakter Elif ile Oya'ya karşı plan yapan Merve ise intikamını almak için harekete geçti.

Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümün ardından gelecek bölümden de ilk sahne yayınlandı. Çocuğu olur umuduyla ansızın çıkıp gelen eski okul arkadaşı ve meslektaşına tedavi olmayı kabul eden Oya'nın durumu gittikçe kötüleşiyor. Merve ve Elif'in tuzağına düşen Oya'ya ne olacak? Oya'nın okul arkadaşı Elif neden Merve'yle işbirliği yaptı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor! Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi.