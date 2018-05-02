Ufak Tefek Cinayetler dizisi Salı akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından 28. bölümden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Oya kendisine karşı kurulan planı çözerek karşı atağa geçti.

Eski okul arkadaşı Elif'in kendisine yaptığı iğnenin içeriğini öğrenen Oya, kendisine kurulan kumpasın da farkına vardı. Yeni bölüm ilk sahnesinde, Oya Elif'in önünü keserek kolunu kıvırıyor ve kendisine yaptığı zehiri öğrendiğini söylüyor. Elif'ten Merve'yi arayarak kendisinin öldüğünü söylemesini istiyor. Oya'nın tehdit etmesiyle dediğini yapan Elif ise, 'Çok sevindi. Ölüm haberin müjde gibi geliyor insanlara. Artık nasıl sevilmiyorsan' dedi. Oya'nın ise 'Dur dur. Ben daha sevindireceğim onu. Bekle' sözleri dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

