Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı: Oya hamile! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, intihar etmek üzere iken kendine yapılan olayların farkına varıyor. Gerçekleri kavrayan Oya, Elif'ten hesap sormaya gider. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Serhan, bir hata yaptığını diyerek Merve'ye geri döner. Diğer yandan Oya ise aldığı tahlil sonuçları ile yıllardır özlemini çektiği hamilelik müjdesini alır. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Merve ile Elif'in plandığı oyun sonrasında Serhan ile arası açılırken işi ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır. Fakat Oya, olayların tek tek farkına vardığı zaman ilk olarak Elif'in peşine düşer.

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve saldırısına devam etti. Fakat Oya öyle kolay yıkılacak biri olmadığını gösterir. Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anladı.