Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı: Oya hamile! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, intihar etmek üzere iken kendine yapılan olayların farkına varıyor. Gerçekleri kavrayan Oya, Elif'ten hesap sormaya gider. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Serhan, bir hata yaptığını diyerek Merve'ye geri döner. Diğer yandan Oya ise aldığı tahlil sonuçları ile yıllardır özlemini çektiği hamilelik müjdesini alır. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, Merve ile Elif'in plandığı oyun sonrasında Serhan ile arası açılırken işi ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır. Fakat Oya, olayların tek tek farkına vardığı zaman ilk olarak Elif'in peşine düşer.
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve saldırısına devam etti. Fakat Oya öyle kolay yıkılacak biri olmadığını gösterir. Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anladı.
#vazgeçmiyorum pic.twitter.com/S3dBeef1mr— STAR TV (@startv) 1 Mayıs 2018
Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!
Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izle
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm sahnesi, son bölümden sonra Star TV tarafından paylaşıldı. Yeni bölümde Oya, karşı atağa geçiyor ve ilk olarak Elif'i gözüne kestiriyor. Kıskıvrak yakaladığı Elif ile Merve'ye ilk oyununu oynar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum