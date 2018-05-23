Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölümü ile dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk,

yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finaline 2 bölüm kaldı. Cinayetin düğümünün çözülmesine az bir zaman kala Sarmaşık'taz yaza merhaba partisi hazırlıkları devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan, Oya'nın hamile olduğunu anlıyor. Komiser Kemal, Oya'nın asistanı İlhan ile yaptığı görüşmeden katil sorusunun cevabına bir adım daha yaklaşıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?