Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölümü ile dün akşam Star TV'de ekranlara geldi. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk,
yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler'in sezon finaline 2 bölüm kaldı. Cinayetin düğümünün çözülmesine az bir zaman kala Sarmaşık'taz yaza merhaba partisi hazırlıkları devam ediyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan, Oya'nın hamile olduğunu anlıyor. Komiser Kemal, Oya'nın asistanı İlhan ile yaptığı görüşmeden katil sorusunun cevabına bir adım daha yaklaşıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü...
Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi.
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE
#ufaktefekcinayetler “Bu kadını ortadan kaldırmamız lazım!” #kimöldü @badenzi #GökçeBahadır @ayyapim @startv pic.twitter.com/dKOmcSafl0— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 22 Mayıs 2018
Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?
#ufaktefekcinayetler Oya & Serhan!” #oyser #kimöldü @mert__firat #GökçeBahadır @ayyapim @startv pic.twitter.com/yIZfP6Zz7l— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 22 Mayıs 2018
Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi, son bölümden sonra Star TV tarafından yayınlandı. Taylan, Pelin'in evine giderek Berk'i görmek istemektedir. Pelin'le bir daha görüşmek istemeyen Taylan, onun söyledikleri karşısında şaşırır. Kendisini yaz partisine çağıran Pelin'in Merve hakkında söyledikleri Taylan'ı sinirlendirir. Merve'nin verdiği tüyodan bahseden Pelin, Taylan'ın ikna etmeyi başarır. Taylan, bu öğrendiklerinden sonra bunun hesabını Merve'den soracağını söyler. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi...
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