Ufak Tefek Cinayetler 32. bölüm ilk sahne! Sarmaşık'ta katil kim? Elif mi, Merve mi Burcu mu ölecek?

Star TV'de 29 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler'in final sahnesi ve yeni bölümden ilk fragmanı kafaları karıştırdı. Sezon finali yaklaşırken Ufak Tefek Cinayetler'de heyecan dorukta. Entrika ve çözülmelerle dolu dizinin son bölümünde Pelin, Burcu'yu öldürmek için içeceği suya zehir koydu. Ancak Burcu durumu fark etti. Burcu ne yapacak? Sarmaşık'ta kim ölecek? Diğer yandan ise eline ahır bir ahşap malzeme alan Arzu, parti sırasında evin üst katına çıktı. O sırada ise üst katta Merve ve Elif bulunuyordu.

Sarmaşık'ta cinayet gününün anlatılacağı Yaza Merhaba Partisin'de yaşanacak olan bu cinayette kim ölecek? Gerçek katilin kim olduğu ne zaman ortaya çıkacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. BÖLÜM İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet günü geldi çattı. İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda. Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi. Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

