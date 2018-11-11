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Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

DİZİ HABERLERİ  | 11.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 41. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde Mehmet'in düzenlediği yemeğe sürpriz şekilde katılan Başkomiser Kemal, herkes hakkında soruşturma açıldığını açıklıyor. Mehmet'in ise arabada söylediği 'Onu öldürdüm' sözleri dikkat çekiyor. Kerim ise 'Biletimi al. Gidiyorum' sözleri kafaları karıştırıyor. Kerim Adil Sağlam Sarmaşık'tan gidiyor mu? Arzu'yu Kerim mi öldürdü? İşte Ufak Tefek Cinayetler'den yeni fragman.

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

Ufak Tefek Cinayetler'in 13 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek 41. yeni bölümünde, Mehmet'in Arzu'yu anmak için dağ evinde düzenlediği yemekte herkes birbirine giriyor. Arzu'nun katilini arayan Başkomiser Kemal, masadaki herkesi sorguluyor. Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor! Burcu'ya 'Arzu'yu sen mi öldürdün?' diye soran Kemal katili arıyor. Herkes hakkında soruşturma açıldığını belirten Başkomiser Kemal'in sözlerinden sonra ise Kerim Adil Sağlam bir adamını arayarak 'Biletimi al. Gidiyorum' diyor. Kerim'in Sarmaşık'tan kaçması ise akıllara 'Arzu'yu Kerim Adil Sağlam mı öldürdü?' sorusunu akıllara getirdi. Mehmet'in ise arabada kendi kendine söylediği 'Yaptım. Onu öldürdüm' sözleri dikkat çekiyor. Mehmet kimi öldürdü?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.

Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE FİNAL SAHNESİ
Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun öldürülmesinin yankıları devam etti. Sarmaşık'ta Arzu'nun cenaze töreni düzenlendi. Peki Edip'in katili olan Arzu'yu kim öldürdü? Arzu'nun katili kim? Bu sorular ise henüz ortaya çıkmadı ancak finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. Karısı Arzu'yu Emre'nin öldürdüğünü düşünen Mehmet harekete geçti. Emre Çelen ise Pelin'i yatında yemeğe davet etti ve birlikte olmayı teklif etti. Pelin'in yatta odaya indiği sırada ise Mehmet Emre'nin karşısına çıktı ve karısını neden öldürdüğünü sordu.

Emre Çelen ise yaşananları anlatarak Arzu'nun kendisini arabayla ezmek üzereyken başka bir aracın ona çarptığını söyledi. Ancak Emre'nin sözlerine inanmayan Mehmet, Emre'yi karnından bıçakladı. Pelin ise odasından çıktığında Emre'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Peki Emre Çelen öldü mü? Tülin Özen'den sonra Ushan Çakır da diziden ayrıldı mı? Bu soruların yanıtı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 50. yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.


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