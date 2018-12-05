Ufak Tefek Cinayetler'de aşk itirafıyla Kerim ve Serhan böyle barıştı! Ufak Tefek Cinayetler 44. son bölüm izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 4 Aralık Salı akşamı 44. son bölümüyle yayınlandı. Önümüzdeki bölümlerde final yapacağı konuşulan Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Merve Aksak ve Serhan çocuklarının velayetini almak için kapıştı. Serhan ve Merve tek celsede boşanırken, çocuğun velayeti ise Serhan'a verildi.

KERİM'İN AŞK İTİRAFI

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim Adil Sağlam ile Serhan yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan olayın ardından yeniden buluşan Kerim ve Serhan arasında şok bir gelişme daha yaşandı. Serhan'ı arayan Merve, Kerim'in yakasını bırakmasını isteyerek, 'Biz eskiden sevgiliydik. Kerim buraya senin için gelmedi' dedi. Kerim ise sonunda Serhan'a Merve'ye olan aşkını itiraf etti. Kerim'in anlattıklarıyla şoke olan Serhan, 'Ben Merve'yi hiç bir zaman böyle sevmedim. Sana artık saygı duyuyorum' dedi.

Ufak Tefek Cinayetler 45. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.



