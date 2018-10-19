MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler'de 'katil kim?' sorusu yanıt buluyor! Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Edip'in katilinin kim olduğu ortaya çıkıyor. Dizinin merakla beklenen 38. bölümünde, Edip'i kimin öldürdüğünü çözen polisler, katili yakalamak için Sarmaşık'a operasyon düzenliyor. Ufak Tefek Cinayetler'de Edip'in katilinin sezon bitmeden ortaya çıkması ise 'Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?' sorusunu da akıllara getirdi. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 38. bölümünden ilk fragman ve bölüm özeti

Ufak Tefek Cinayetler'de 'katil kim?' sorusu yanıt buluyor! Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'de 23 Ekim Salı akşamı 38. bölümüyle ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde bomba bir gelişme yaşanacak. Edip'in katilininin kim olduğunun öğrenileceği yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde sonunda katil ortaya çıkıyor ve polisler Sarmaşık'a operasyon düzenliyor.

Dizinin yeni bölümünde, iyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızışıyor. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip'in katilinin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star'da!

ufak-tefek-4

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı Star TV'de olacak.

ufak-tefek-3

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM SNEAK PEEK
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 38. yeni bölümünden ilk sahne (sneak peek) yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in ekrana gelen 37. son bölüm finalinde ise Oya mahkemeden gelen tebligatla büyük bir şok yaşadı. Serhan Aksak'ın oğlu Deniz için babalık tespiti davası açtığını gören Oya neye uğradığını şaşırdı. Torunu almak isteyen Serhan'ın annesi Betül'ün ise 'Hoşgeldin Deniz Aksak' sözleri dikkat çekti. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında ise, çılgına dönen Oya, Serhan'ın kapısına dayanıyor

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre ile Kerim fitili ateşler. Emre bir yemek planlar ve kızların arasını bozar. Ayrıca Burcu ile tanışmasında Merve'nin aracı olduğunu söyler. Merve ise, Kerim'in arabasını pert etmesinden sonra seyahate çıkmak zorunda kalır. Betül Aksak torununa kafayı takmıştır. Yaptırdığı DNA sonucuna göre torununa Aksak soyadını verecektir.

ufak-tefek

Sarmaşık’ın yeni iki ismi için intikam vakti gelir. Emre, Pelin’in sırrını yemek masasında ortaya dökmeye kararlıdır. Arzu ile Pelin birbirine düşer. Betül Hanım torununa Aksak soyadını vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak ister.

Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!

Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!
İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosuİkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler 38. Bölüm Fragman Ufak Tefek Cinayetler ufak tefek cinayetler katil kim ufak tefek cinayetler yeni bölüm izle Ufak Tefek Cinayetler fragman

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde

Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

İlginizi Çekebilir

Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kadın dizisinde Sarp'ın çocuklarıyla ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk ve Mavi 74. son bölümde Ali öldü, Emrah böyle veda etti! Aşk ve Mavi 75. yeni bölüm fragmanı izle

Aşk ve Mavi 74. son bölümde Ali öldü, Emrah böyle veda etti! Aşk ve Mavi 75. yeni bölüm fragmanı izle

Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!

Çukur dizisi 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Artık Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın düşmanı ortak!

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

İkizler Memo - Can dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İkizler Memo - Can konusu ve oyuncu kadrosu

Şahin Tepesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle

Şahin Tepesi dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Şahin Tepesi 1. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.