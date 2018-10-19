Ufak Tefek Cinayetler'de 'katil kim?' sorusu yanıt buluyor! Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin yeni bölümünde, iyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızışıyor. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip'in katilinin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star'da!

Star TV'de 23 Ekim Salı akşamı 38. bölümüyle ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde bomba bir gelişme yaşanacak. Edip'in katilininin kim olduğunun öğrenileceği yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde sonunda katil ortaya çıkıyor ve polisler Sarmaşık'a operasyon düzenliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre ile Kerim fitili ateşler. Emre bir yemek planlar ve kızların arasını bozar. Ayrıca Burcu ile tanışmasında Merve'nin aracı olduğunu söyler. Merve ise, Kerim'in arabasını pert etmesinden sonra seyahate çıkmak zorunda kalır. Betül Aksak torununa kafayı takmıştır. Yaptırdığı DNA sonucuna göre torununa Aksak soyadını verecektir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM SNEAK PEEK Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 38. yeni bölümünden ilk sahne (sneak peek) yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in ekrana gelen 37. son bölüm finalinde ise Oya mahkemeden gelen tebligatla büyük bir şok yaşadı. Serhan Aksak'ın oğlu Deniz için babalık tespiti davası açtığını gören Oya neye uğradığını şaşırdı. Torunu almak isteyen Serhan'ın annesi Betül'ün ise 'Hoşgeldin Deniz Aksak' sözleri dikkat çekti. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında ise, çılgına dönen Oya, Serhan'ın kapısına dayanıyor

Sarmaşık’ın yeni iki ismi için intikam vakti gelir. Emre, Pelin’in sırrını yemek masasında ortaya dökmeye kararlıdır. Arzu ile Pelin birbirine düşer. Betül Hanım torununa Aksak soyadını vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak ister.

Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!

Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.

