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Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 09.05.2018 02:34 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in 8 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 28. bölümüne Merve ve Oya'nın trafik kazası damga vurdu. Oya'nın kullandığı arabada, Merve ve Oya yüzleşme yaşadılar. Merve, Oya'nın Serhan'la ilişkisini sorgularken 'Sen benim kocamla yatıyorsun' diyerek çılgına döndü ve direksiyonu kırdı. Ufak Tefek Cinayetler'in final sahnesinde araç şarampole uçarak takla attı. Kazadan Merve kurtulurken, yanan araç içine sıkışan Oya'yı ise kurtarmayarak kaderine terk etti. Kazada Oya öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

Star TV'nin sezon finali yapmaya hazırlanan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de finale yaklaştıkça tempo artıyor. Ufak Tefek Cinayetler'in 28. bölümünde Oya ve Merve, Serhan konusunda büyük bir yüzleşme yaşadı.

OYA ÖLDÜ MÜ?
Oya'nın kullandığı arabada konuşan ikili arasında Serhan konusunda tartışma çıktı. Oya Merve'ye kocasıyla birlikte olduğu için sert sözler söyledi. Merve ise Serhan'la olan aşklarını itiraf etti. Çılgına dönen Merve, Oya'nın kullandığı arabanın direksiyonuna asılarak yoldan çıkardı ve araç takla attı. Yanmaya başlayan araç içinden çıkan Merve, sıkışan Oya'yı ise 'Sen her şeyi biliyorsun. Söyleyeceksin herkese' diyerek kaderine terk etti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

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