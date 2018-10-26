Ufak Tefek Cinayetler'de Oya Arzu'yu mu öldürdü? Sarmaşık'ta yeni katil kim? Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı izle

Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin 30 Ekim Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Sarmaşık'ta bir cinayet daha işlenecek. Yeni bölüm fragmanında ise Arzu'nun Edip'i öldürdüğü kesinlik kazanıyor. Arzu, 'Ben öldürdüm' diye ağlıyor. Yeni cinayetlerin işleneceği Sarmaşık'ta bu defa Oya'nın sözleri kafaları karıştırıyor. Oya mahkemede 'O anda gözüm dönmüştü. İcabına kendim bakmayı tercih ettim' diyor.

Diğer yandan ise oldukça sinirlendiği görülen Oya'nın 'Geberteceğim seni Arzu' sözleri dikkat çekiyor? Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölümde kim ölecek? Oya, çok kızdığı Arzu'yu mu öldürüyor? Yoksa Taylan tehdit ettiği Mehmet'i mi öldürecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Sarmaşık'taki Edip cinayetinin katili ortaya çıktı. Komiser Kemal, Sarmaşık'taki Edip cinayetinin soruşturmasını derinleştirdi ve herkesi sorguya aldı. Ufak Tefek Cinayetler'de Oya, Emre'nin evinde cinayet aleti olan şamdanı gördü. Cinayeti çözdüğünü düşünen Oya, Emre'ye 'Merve cinayet aletini size getirmiş' dedi. Kemal Komiser'e giden Oya, Edip cinayetini Merve'nin işlediğini anlattı. Ancak dizinin son sahnesinde ise, Emre ve Kerim Adil Sağlam cinayetin gerçek zanlısının Merve olmadığını konuştu. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Arzu, Edip'in kafasına şamdanla vurduğu anları hatırladı. Oya katilin Merve olduğunu sansa da Edip’i öldüren kişi Arzu çıktı.