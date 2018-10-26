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Ufak Tefek Cinayetler'de Oya Arzu'yu mu öldürdü? Sarmaşık'ta yeni katil kim? Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 26.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde Sarmaşık'ta bir cinayet daha işleniyor! Yeni bölüm fragmanında Oya'nın mahkemedeki 'O anda gözüm dönmüştü. İcabına kendim baktım' sözleri dikkat çekiyor. Ufak Tefek Cinayetler'da çılgına dönen Oya'nın 'Geberteceğim seni Arzu' sözleri kafaları karıştırıyor! Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölüyor? Oya Arzu'yu mu öldürdü? Arzu Emre'yi mi öldürdü? İşte Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler'de Oya Arzu'yu mu öldürdü? Sarmaşık'ta yeni katil kim? Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı izle

Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin 30 Ekim Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Sarmaşık'ta bir cinayet daha işlenecek. Yeni bölüm fragmanında ise Arzu'nun Edip'i öldürdüğü kesinlik kazanıyor. Arzu, 'Ben öldürdüm' diye ağlıyor. Yeni cinayetlerin işleneceği Sarmaşık'ta bu defa Oya'nın sözleri kafaları karıştırıyor. Oya mahkemede 'O anda gözüm dönmüştü. İcabına kendim bakmayı tercih ettim' diyor.

Diğer yandan ise oldukça sinirlendiği görülen Oya'nın 'Geberteceğim seni Arzu' sözleri dikkat çekiyor? Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölümde kim ölecek? Oya, çok kızdığı Arzu'yu mu öldürüyor? Yoksa Taylan tehdit ettiği Mehmet'i mi öldürecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Sarmaşık'taki Edip cinayetinin katili ortaya çıktı. Komiser Kemal, Sarmaşık'taki Edip cinayetinin soruşturmasını derinleştirdi ve herkesi sorguya aldı. Ufak Tefek Cinayetler'de Oya, Emre'nin evinde cinayet aleti olan şamdanı gördü. Cinayeti çözdüğünü düşünen Oya, Emre'ye 'Merve cinayet aletini size getirmiş' dedi. Kemal Komiser'e giden Oya, Edip cinayetini Merve'nin işlediğini anlattı. Ancak dizinin son sahnesinde ise, Emre ve Kerim Adil Sağlam cinayetin gerçek zanlısının Merve olmadığını konuştu. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Arzu, Edip'in kafasına şamdanla vurduğu anları hatırladı. Oya katilin Merve olduğunu sansa da Edip’i öldüren kişi Arzu çıktı.

İyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızıştı. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor!

UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN SENARİSTİNDEN 'KATİL' AÇIKLAMASI

Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile açıklama yaptı. Acemi, “Bir defa çok şaşırtıcı bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Nefes nefese çözülecek olaylar. Katilin kim olduğu ve beklediğimiz başka şeyler de, zincir gibi boşalmaya başlayacak" dedi.

Dizinin senaristi ayrıca, "Katilin kim olduğunu anlamamız, aslında sadece başlangıç. Devamında çok daha büyük olaylar bekliyor bizi. Dedik ya, Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri!" ifadesini kullandı.

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