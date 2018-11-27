MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak rolündeki Şükran Ovalı kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.11.2018 02:12 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 43. yeni bölümüne Şebnem Aksak damga vuracak. Ufak Tefek Cinayetler'de rol alacak olan Şükran Ovalı'nın canlandıracağı Şebnem Aksak karakteri Sarmaşık'ı fena karıştıracak. Peki Şebnem Aksak kimdir? Şebnem Aksak, Oya, Merve ve Serhan'dan ne istiyor? Genç ve güzel bir dul olan Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştıracak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak rolündeki Şükran Ovalı kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’nin beğeni ile izlenen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” ’e sevilen oyuncu Şükran Ovalı konuk oluyor.

_B0A1335

Ovalı, Ufak Tefek Cinayetler’in merakla beklenen 43. bölümünde izleyici ile buluşacak. 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde güzel oyuncu, Serhan’ın(Mert Fırat) ölen amcası Nejdet Aksak’ın eşi Şebnem Aksak karakterini canlandıracak. Genç ve güzel bir dul olan Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştıracak.

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Şebnem Aksak, neyin peşinde? Onun gelişi Merve Serhan ve Oya üçgeninde nasıl gelişmelere yol açacak?

Şaşırtıcı hesaplaşmaların yaşanacağı “Ufak Tefek Cinayetler” her Salı akşamı Star'da..

10033432-728xauto

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.

1921025_1_1542870822uApKA

2002 yılından itibaren Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 2012 tarihinde Orhan Kemal’in romanından uyarlanmış Kötü Yol isimli dizide başrol oynama başarısını gösterdi. 2014 tarihinde ise Şeref Meselesi dizisinde Derya rolü ile ekranların karşısına çıktı.

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Jet Sosyete yeni bölüm bu hafta yok mu? Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Jet Sosyete yeni bölüm bu hafta yok mu? Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Böyle geri döndüler! Çukur'a damga vuran sahneler!Böyle geri döndüler! Çukur'a damga vuran sahneler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı Şükran Ovalı ufak tefek cinayetler Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm 2. fragmanı izle şebnem aksak şebnem aksak kimdir şebnem aksak kim oynuyor

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söz 61. son bölümde Yavuz ve Tim üyelerine hain tuzak! Söz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz dizisinde hain tuzak!

Jet Sosyete yeni bölüm bu hafta yok mu? Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete yeni bölüm bu hafta yok mu? Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur'da İdris, Emmi ve Yamaç fırtınası esti! Böyle geri döndüler! Çukur 44. son bölüm izle!

Böyle geri döndüler! Çukur'a damga vuran sahneler!

Yasak Elma 24. son bölümde Ender'den Alihan'a evlilik teklifi! Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma'da sürpriz final!

Muhteşem İkili'de Yağmur ve MKC'nin romantik sahneleri! Muhteşem İkili 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Muhteşem İkili'ye romantik sahneler damga vuracak!

Avlu'da sürpriz gelişme! Diziye geri dönüyor

Avlu'da sürpriz gelişme! Diziye geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.