Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak rolündeki Şükran Ovalı kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’nin beğeni ile izlenen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” ’e sevilen oyuncu Şükran Ovalı konuk oluyor.

Ovalı, Ufak Tefek Cinayetler’in merakla beklenen 43. bölümünde izleyici ile buluşacak. 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde güzel oyuncu, Serhan’ın(Mert Fırat) ölen amcası Nejdet Aksak’ın eşi Şebnem Aksak karakterini canlandıracak. Genç ve güzel bir dul olan Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştıracak.

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Şebnem Aksak, neyin peşinde? Onun gelişi Merve Serhan ve Oya üçgeninde nasıl gelişmelere yol açacak?

Şaşırtıcı hesaplaşmaların yaşanacağı “Ufak Tefek Cinayetler” her Salı akşamı Star'da..

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.

2002 yılından itibaren Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 2012 tarihinde Orhan Kemal’in romanından uyarlanmış Kötü Yol isimli dizide başrol oynama başarısını gösterdi. 2014 tarihinde ise Şeref Meselesi dizisinde Derya rolü ile ekranların karşısına çıktı.

