Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. BÖLÜM İLK SAHNE Son bölümün hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler'in 38. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Aldığı mahkeme tebligatı sonrasında çılgına dönen Oya, Serhan'ın evinin kapısına dayandı. Serhan ortaya çıkmazken, Oya kapısını yumruklayarak açmasını istedi. Güvenlik görevlisi ve komşular ise Oya'ya tepki gösterdi.

Star TV'nin entrikası bol dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 16 Ekim Salı yayınlanan 37. bölümünde Oya hayatının en büyük darbelerinden birini aldı. Serhan'ın annesi Betül, torununa Aksak soyadını ı vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak istedi. Kafayı torununa takan Betül Aksak'ın hamlesiyle Oya'nın evine mahkeme tebligatı geldi. Mahkemeden gelen kağıdı alan Oya, Serhan Aksak'ın kendisine babalık tespiti davası açtığını ve oğlu Deniz'in babası olduğunu ispatlamak için DNA testi yapılacağını gördü. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm final sahnesinde, Betül'ün 'Hoşgeldin Deniz Aksak' sözleri de dikkat çekti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre ile Kerim fitili ateşler. Emre bir yemek planlar ve kızların arasını bozar. Ayrıca Burcu ile tanışmasında Merve'nin aracı olduğunu söyler. Merve ise, Kerim'in arabasını pert etmesinden sonra seyahate çıkmak zorunda kalır. Betül Aksak torununa kafayı takmıştır. Yaptırdığı DNA sonucuna göre torununa Aksak soyadını verecektir.

Sarmaşık’ın yeni iki ismi için intikam vakti gelir. Emre, Pelin’in sırrını yemek masasında ortaya dökmeye kararlıdır. Arzu ile Pelin birbirine düşer. Betül Hanım torununa Aksak soyadını vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak ister.

Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!

Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.

