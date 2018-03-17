Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Selam ben Aslıhan. Bu kareyi çok seviyorum, aramızda kalsın sevgilim çekti???? Hiçbir kalıbınıza, önyargınıza kulak asmıyor, önem vermiyor ve bir duygu barındırmıyorum önce orda bir anlaşalım. Cevap verip ifşaa ettiklerimi, canım yandığından ya da duygulandığımdan (sizin değiminizle kezbanlıktan)değildir paylaşmam. Biraz farkındalık sağlamak isterim, bu mesleği 10 yıldır böyle bir bedenle yerine getiren bir kadın ya da sizin deyiminizle ÜNLÜ olarak. Farkındalık yaratmak isterim, binlerce takipçisi olan, sevdiği işi yaptığı için sevilen ve takip edilen biri olarak. O yüzden bu sayfada çiçek-böcek deniz-güneş fotoğraflarım daha çoktur. Çoğunda makyajım ya da çok güzel pırıltılı kıyafetlerim de yoktur O yüzden uzun uzun yazarım bazen altlarına düşüncelerimi ki, bir kişiyi etkileyebilirsem ne mutlu bana. Kalıplarınızda ki ünlü anlayışı nedir bilemem ama bazılarınızı karşılamadığımın farkındayım. Ama karşılamak içinde bir çabamın olmadığını bilmenizi isterim ????

Bu açıklamaya neden olan durum ise bir takipçisinin Aslıhan Gürbüz'e mesaj atıp 'Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım!' demesiydi. Aslıhan Gürbüz, bu kullanıcıyı sosyal medyada ifşa ederek gereken cevabı verdi.

Aslıhan Gürbüz ne giyse kendisine yakıştıran bir isim. Dizide de giydiği kıyafetlerle ve güzelliğiyle boy gösterirken sık sık görüyoruz. Ancak sosyal medyada dizide canlandırdığı karakter Merve Aksak'ın, diğer karakterlere göre daha kilolu olması sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına neden oldu. Bu durum karşısında güzel oyuncu sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bir karakterin bana uygun olduğunu düşünen yapımcı-senarist-yönetmen o kadını bana emanet eder, ben de elimden geldiğince o emanete hizmet etmek için çalışır çabalarım. O rolün Aslıhan’a uygun olduğunu düşünen merci, kaşımı-gözümü, yüzümü-saçımı, bedenimi-yaşımı gözönünde bulundurarak bir karar verirler, koca koca insanlardan bahsediyorum ????

10 yıldır teklif edilen kadınlar için de hiç balerin, eski manken, verem hastası ya da gencecik bir genç kız vs olmadı, olamazda. Öyle bir kadın oynamadım oynayamam. Fiziksel olarak inandırıcılığım olmaz olamaz! 38-40 bedene sahip, makyaj yapıldığında olgunlaşan 35 yaşında bir oyuncu olarak.

Bunun hem ben hem de benimle birlikte proje yapan o koca insanlar tarafından farkedildiğini ve bilindiğini unutmayın.

Yeryüzünde KADIN a dair dayattığınız hiçbir baskı, ne kadın ne de oyuncu olarak umurumda değil.

İşimi en iyi şekilde yapmak, iyi bir insan olmak ve doğa ile bir bütün olmak gibi dertlerimden başka derdim de yoktur. Her yıl bir ameliyat geçirmiş, genetik mirası birazcık talihsiz biri olarak SAĞLIK ve SIHHAT ten başka dileğim de.

Mutluluğun çok daha basit olduğunu, iyi olmanın da o kadar zor olmadığını düşünüyorum.

gurbuzasliBirbirinizin kaşıyla-gözüyle poposuyla-yüzüyle uğraşmayı, kimin nerde ne giydiğine ne yiyip ne içtiğine bakmayı, kirli fikirlerinizi boş teneke hesabı tantana yaparak beyan etmeyi biran evvel bırakmayı, dikkat çekme adına, ona buna anlamsızca saldırmanın çok çirkin olduğunu, bu yazdıklarımın kilom ile ilgili bir isyan değil, bu ülkede benim yaşadıklarımı yaşayan yüzlerce kadına destek olmak adına yazdığımı bilin.

Kendinizi sevin, doğayı sevin ve sizden başka hayatlara, bedenlere ve ruhlara saygı gösterin.