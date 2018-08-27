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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Edip'i Selim Bayraktar, atv'nin hangi dizisine transfer oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Star'ın geçen sezon en çok konuşulan dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler'in Edip'i Selim Bayraktar'ın yeni adresi belli oldu.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Edip'i Selim Bayraktar, atv'nin hangi dizisine transfer oldu?

Dizinin finalinde camdan düşüp ölen kişi olduğu ortaya çıkan Bayraktar, atv'nin yeni iddialı dizisi "Yıllar Sonra"yla anlaştı. Çekimlerinin yarın başlaması planlanan yeni dizisinde Bayraktar, yıllar sonra ortaya çıkan kilit bir karaktere hayat verecek.

Feride Kaytan'ın yöneteceği, Esin Gök'ün ise kaleme aldığı "Yıllar Sonra"da Cansel Elçin ile Birce Akalay'ın hayat vereceği Alev ve Adnan'ın kızları Zeynep'i ise genç yetenek Aslıhan Malbora oynayacak. Güçlü kadrosu ve hikâyesiyle yeni sezonun en dikkat çeken projelerinin başında gelen dizide Birce Akalay'ın canlandıracağı Alev'in ailesinden uzaklaşıp özgürlüğün tadını çıkardığı gece tanıştığı Adnan, tüm hayatını değiştirecek.

Süreç Film imzasıyla çekilecek olan dizinin slogan cümlesi ise "Bazı günahların cezasını önce masumlar çeker...Ve bazı günahların kefareti, bir ömür sürer."

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Ufak Tefek Cinayetler selim bayraktar Edip Yıllar Sonra

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