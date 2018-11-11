Ufak Tefek Cinayetler'de Tülin Özen'in yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

Oyuncu Tülin Özen, oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinden geçen hafta ayrılmıştı. Tülin Özen'in canlandırdığı Arzu karakteri de bir cinayete kurban gitmişti.

Posta'nın haberine göre, başrollerinde Bade İşçil, Gökçe Bahadır ve Aslıhan Gürbüz'ün olduğu dizide, boşalan kadro için Meryem Uzerli'ye teklif gitti. Meryem Uzerli'nin bu teklife sıcak baktığı, ancak ücretini euro üzerinden istediği için sorun çıktığı ortaya çıktı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.

Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!

