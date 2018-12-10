Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde Oya ve Serhan'a düğün günü büyük şok! Ufak Tefek Cinayetler 45. yeni fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 11 Aralık Salı akşamı yayınlanacak olan 45. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Ufak Tefek Cinayetler finalinde Oya katil olduğunu açıklıyor ve ‘Onu öldürdüm’ diyor. Serhan ile evlenmek üzere olan Oya ise düğünde gözaltına alınıyor.

Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise bambaşka sürprizler bekliyor.

SARMAŞIK'TA İKİ DÜĞÜN BİR CENAZE

Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve'yle Kerim'in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Arzu'nun katili kim? Kerim'in kolunun sakat kalmasına kim neden oldu? Peki Oya kimi, neden öldürdü? Tüm bu sorular ve merakla beklenen pek çok başka soru nihayet cevap bulacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim Adil Sağlam ile Serhan yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan olayın ardından yeniden buluşan Kerim ve Serhan arasında şok bir gelişme daha yaşandı. Serhan'ı arayan Merve, Kerim'in yakasını bırakmasını isteyerek, 'Biz eskiden sevgiliydik. Kerim buraya senin için gelmedi' dedi. Kerim ise sonunda Serhan'a Merve'ye olan aşkını itiraf etti. Kerim'in anlattıklarıyla şoke olan Serhan, 'Ben Merve'yi hiç bir zaman böyle sevmedim. Sana artık saygı duyuyorum' dedi.

Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.



