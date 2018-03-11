‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Edip Hoca’sı: Herkes ‘Katil sen misin’ diyor

Star TV’nin sevilen dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler’de ‘Edip’ karakterini canlandıran Selim Bayraktar, canlandırdığı karakterle kendisi arasındaki benzerliği şöyle anlattı:

“Her insan arasında duygu durumu ve yaşamsal benzerlikler vardır. Kimi daha önde, kimi duygu ve kişisel özellikler ise daha da törpülenmesi gereken kısımlardır. O da deneyimler ve yaşadıklarımızla kazanılabilir.”

EDİP'İN TEK ÇIKMAZI OYA!

Bayraktar, Vatan'a verdiği röpotajda dizideki hikayeyle ilgili olarak, “İktidardan pay almak değil elbet Edip’in derdi. Edip’in tek çıkmazı Oya” diyen Bayraktar, “Her bir zorluğa ve sıkıntıya ancak Oya için girebileceğini biliyor. Edip; Oya’ya verdiği emeğin ona duyduğu sevginin savaşçısı. Belki de bu, insanın kendi iç mücadelelerinden kurtulmak için bir başkasının sevgisini zorlama girişimidir” şeklinde konuştu.

Kendisine sürekli “Katil sen misin?” diye sorulduğunu söyleyen ünlü oyuncu, aşka bakışını şöyle anlattı:

“Aşka dair bir soru, verilebilecek tüm yanıtların eksik olacağı bir sorudur aslında. Risk nedir diye soru sorulduğunda boş kağıt vermek durumundan daha çetrefilli bir sorudur, ulaşamamaktır belki. Ulaşıldığında biten şey ise aşkın kendisidir. Bitme ihtimali taşıyan bir duygu ve hormonal bir davranış toplamı...”

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