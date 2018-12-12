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Ufak Tefek Cinayetler nasıl bitti? Oya kimi öldürdü? Arzu'nun katili kim çıktı? Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2018 00:43 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Peki Ufak Tefek Cinayetler dizisi nasıl bitti, finalde neler oldu? Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde Arzu'nun katili belli oldu. Emre ile evlenmek üzere olan Burcu düğününde Arzu cinayeti nedeniyle gözaltına alındı. Oya'nın ise kendisine saldıran Şebnem Aksak'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Oya ise hapisten çıktıktan sonra Serhan ile evlendi. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar ve final sahnesi

Ufak Tefek Cinayetler nasıl bitti? Oya kimi öldürdü? Arzu'nun katili kim çıktı? Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölüm final sahnesi izle!

Star TV'nin dizisi Ufak Tefek Cinayetler dizisi 11 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 45. son bölümüyle final yaptı. Star TV'de yaklaşık 1,5 sezon yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in ekran macerası sürpriz bir finalle bitti. Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde, Şebnem Aksak Oya'yı boğmak istedi. Oya kendisini kurtarmaya çalışırken, Şebnem düştü ve başını sephaya çarparak öldü. Oya, Şebnem cinayetinden gözaltına alındı ve hapse girdi. Ancak daha sonra mahkemede, nefsi müdafaa gerekçesiyle Oya'nın beraatine karar verildi.

ARZU'YU KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan ise Emre Çelen ve Burcu Sonay sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Ancak Arzu cinayetini çözen cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, düğün günü Burcu'yu cinayetten suçundan gözaltına aldı. Arzu'yu arabayla çarparak öldüren kişinin Burcu olduğu ortaya çıktı. Burcu gelinlikle polis otosuna bindirilirken, Emre ise kendisini bekleyeceğini söyledi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE MUTLU FİNAL! SERHAN VE OYA EVLENDİ
Ufak Tefek Cinayetler dizisi 45 bölüm boyunca yaşanan cinayetler, entrikalara rağmen mutlu sonla bitti. Dizinin finalinde hapisten çıkan Oya ile Serhan görkemli bir düğünle evlendi. Pelin ve Taylan yeniden mutlu günlerine dönerken, Kerim ile Merve de aşklarını yaşamaya başladı. Merve Aksak eski kocası Serhan'ın düğününe sevgilisi Kerim'le katıldı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve'yle Kerim'in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise bambaşka sürprizler bekliyor. Arzu'nun katili kim? Kerim'in kolunun sakat kalmasına kim neden oldu? Peki Oya kimi, neden öldürdü? Tüm bu sorular ve merakla beklenen pek çok başka soru nihayet cevap bulacak.


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