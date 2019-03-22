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UFO sanılan gizemli ışık paniğe neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde gökyüzünde ilerleyen ışık UFO paniğine neden oldu. Farklı noktalarda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı havada gördükleri bu ışığı videoya çekip paylaştı. Bu ışığın nedeni ise kısa süre sonra anlaşıldı.

ABD'nin Los Angeles kentinde gökyüzünde görülen ve ışık saçarak ilerleyen bir cisim UFO sanılarak heyecana neden oldu. Pek çok kişi o anları görüntülemek için cep telefonuna sarıldı.

UFO SANILDI

Kentin farklı yerlerinde görüntüyü çeken kişiler, sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. UFO sandıkları cismi kaydettiklerini düşündüler. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı.

DUBLÖRLERİN AYAĞINA BAĞLANMIŞ FİŞEKLER

Tanımlanamayan cisimlerin bir film çekimi için özel bir atlayış yapan paraşütçüler, gizemli ışık kaynağının da dublörlerin ayağına bağlanmış fişekler olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Los Angeles ufo ışık

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