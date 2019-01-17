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Ufuk Bayraktar cezaevi çıkışı sete koşacak!

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ÜNLÜLER  | 17.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bir süredir cezaevinde olan Ufuk Bayraktar,cezasını çekerken bir yandan da senaryo yazıyor! Ünlü oyuncu cezaevinden çıkar çıkmaz ise sete koşacak.

Ufuk Bayraktar cezaevi çıkışı sete koşacak!

Ruhsatsız silah bulundurduğu için kesinleşen cezası nedeniyle aylardır cezaevinde yatan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sinema sektörüne hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Ezel dizisinde canlandırdığı genç Ramiz karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar'ın Silivri Cezaevi'nde yazdığı hikâye film oluyor. Hikâyesi senaryolaştırılan Bayraktar'ın filminin yıl sonunda izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Silivri Cezaevi'nden çıkış sahnesiyle başlayacak olan ve bir kabadayılık hikayesinin anlatılacağı filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ise henüz netleşmedi.

Sevenlerinin uzun süredir kabadayı filmi çekmesini istediği Bayraktar'ın cezası mart ayında bitiyor. Ünlü oyuncunun merakla beklenen filminin ismi ise sır gibi saklanıyor. (Medyatava)

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Ufuk Bayraktar Ufuk Bayraktar cezaevi

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