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Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi geliyor! Daha çekilmeden haklarını aldılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 09:47
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Ezel dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar'ın yazdığı “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filminin kadrosu belli oldu.

Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi geliyor! Daha çekilmeden haklarını aldılar

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar yeni projeleriyle gündemde.

Yapımcılığını Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği Dayı:Bir Adamın Hikayesi serisinin ikinci filmi salı günü sete çıkıyor.

“Dayı: Bir Adamın Hikayesi” filmi 2021 yılında seyirciyle buluşmuş ve 19 hafta vizyonda kalmıştı. Ufuk Bayraktar’ın başrolünü oynadığı filmin devamı çekiliyor.

AA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Bayraktar’ın “Dayı’nın asıl hikâyesi şimdi başlıyor” dediği filmin yeni kadrosunda Ufuk Bayraktar’a Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Umut Oğuz, Yüksel Arıcı ve Ergül Miray Şahin eşlik edecek.

Çekimleri 5 hafta sürecek olan film 7 Şubat’ta vizyona girecek. “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin haklarını daha çekilmeden Prime Video aldı.

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Ufuk Bayraktar
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