Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz nedir, neden olur? Siroz belirtilerine dikkat! Vakit kaybetmeden doktora koşun

Ufuk Özkan'ın hastalığı olan sirozun nedenleri belirtileri araştırılıyor. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 3’üncü derece siroza yakalandı. Siroz, yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkan ve karaciğerin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olan bir hastalıktır. İdrar renginizde aşağıda bulunan durumları görüyorsanız hemen doktora başvurabilirsiniz.

SİROZ NEDİR?

Kronik karaciğer hastalığı olarak da adlandırılan siroz, karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna verilen isimdir. Oluşan hasarın önüne geçilmezse, karaciğer normal işlevlerini yerine getirme yeteneğini yavaş yavaş kaybeder. Bu duruma bazen son evre karaciğer hastalığı olarak adlandırılan “karaciğer yetmezliği” de denebilir. Sirozun 4 farklı evresi mevcuttur.

SİROZUN NEDENLERİ

Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol içmek

Uzun süre hepatit, özellikle hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak

Karaciğerin aşırı yağ birikmesinden dolayı iltihaplandığı, alkolsüz steatohepatit adı verilen, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) şiddetli bir formu

Siroz ayrıca safra kanallarınızı (Birincil biliyer kolanjitler gibi) veya bağışıklık sisteminizi (otoimmün hepatit gibi) etkileyen bir sorundan, bazı kalıtsal koşullardan ve belirli ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

SİROZUN BELİRTİLERİNE DİKKAT

Siroz, yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkar ve karaciğerinizin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olur. Yağlı karaciğer hastalığının bu aşaması korkutucu bir tablo çizerken, siroz genellikle idrar ile uyarı işareti vermektedir.

Siroz, kolüri veya koyu idrar, kolaya benzeyen koyu kahverengimsi bir renkle karakterize edilir. İdrarın kararmasının nedeni bilirubindir - normal kırmızı kan hücresi parçalanma süreci sırasında üretilen sarı bir maddedir.

DIŞKI RENGİ DE ÖNEMLİ

Karaciğeriniz, yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapmak için bilirubini kullanır. Sağlıklı bir karaciğer, bilirubinin çoğunu vücudunuzdan uzaklaştırır. Ama karaciğerinizde bir sorun varsa bilirubin kanınızda birikebilir ve idrarınıza karışabilir. Science Direct'e göre, koyu renkli idrar genellikle açık renkli dışkı ve sarılık gibi diğer uyarı işaretleri ile el ele gelir.

DİĞER SİROZ BELİRTİLERİ

Siroz, bu üç uyarı işaretinin yanı sıra aşağıdaki belirtilere de neden olur:

Çok yorgun ve zayıf hissetmek

Hasta hissetmek (mide bulantısı)

İştahını kaybetmek

Kilo ve kas kütlesi kaybetmek

Avuç içlerinizde kırmızı benekler ve bel hizasının üzerinde cildinizde küçük, örümcek benzeri kan damarları (örümcek anjiyomları) oluşması

Kan kusmak

Kaşınan cilt

Katran görünümlü kaka

Kolayca kanama veya morarma

Sıvı birikmesinden dolayı şişmiş bacaklar (ödem) veya karın (asit)

Cinsel dürtü kaybı (libido)

