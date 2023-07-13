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Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz nedir, neden olur? Siroz belirtilerine dikkat! Vakit kaybetmeden doktora koşun

13.07.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siroz belirtileri ve neden olduğu merak konusu haline geldi. Geniş Aile, Kalk Gidelim gibi yapımlarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan 3’üncü derece siroza yakalandı. Bu haberin ardından siroz hastalığı merak konusu oldu. Peki, siroz nedir, neden olur?

Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz nedir, neden olur? Siroz belirtilerine dikkat! Vakit kaybetmeden doktora koşun

Ufuk Özkan'ın hastalığı olan sirozun nedenleri belirtileri araştırılıyor. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 3’üncü derece siroza yakalandı. Siroz, yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkan ve karaciğerin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olan bir hastalıktır. İdrar renginizde aşağıda bulunan durumları görüyorsanız hemen doktora başvurabilirsiniz.

SİROZ NEDİR?

Kronik karaciğer hastalığı olarak da adlandırılan siroz, karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna verilen isimdir. Oluşan hasarın önüne geçilmezse, karaciğer normal işlevlerini yerine getirme yeteneğini yavaş yavaş kaybeder. Bu duruma bazen son evre karaciğer hastalığı olarak adlandırılan “karaciğer yetmezliği” de denebilir. Sirozun 4 farklı evresi mevcuttur.

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SİROZUN NEDENLERİ

Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:
Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol içmek
Uzun süre hepatit, özellikle hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak
Karaciğerin aşırı yağ birikmesinden dolayı iltihaplandığı, alkolsüz steatohepatit adı verilen, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) şiddetli bir formu
Siroz ayrıca safra kanallarınızı (Birincil biliyer kolanjitler gibi) veya bağışıklık sisteminizi (otoimmün hepatit gibi) etkileyen bir sorundan, bazı kalıtsal koşullardan ve belirli ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

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SİROZUN BELİRTİLERİNE DİKKAT

Siroz, yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkar ve karaciğerinizin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olur. Yağlı karaciğer hastalığının bu aşaması korkutucu bir tablo çizerken, siroz genellikle idrar ile uyarı işareti vermektedir.

Siroz, kolüri veya koyu idrar, kolaya benzeyen koyu kahverengimsi bir renkle karakterize edilir. İdrarın kararmasının nedeni bilirubindir - normal kırmızı kan hücresi parçalanma süreci sırasında üretilen sarı bir maddedir.

DIŞKI RENGİ DE ÖNEMLİ

Karaciğeriniz, yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapmak için bilirubini kullanır. Sağlıklı bir karaciğer, bilirubinin çoğunu vücudunuzdan uzaklaştırır. Ama karaciğerinizde bir sorun varsa bilirubin kanınızda birikebilir ve idrarınıza karışabilir. Science Direct'e göre, koyu renkli idrar genellikle açık renkli dışkı ve sarılık gibi diğer uyarı işaretleri ile el ele gelir.

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DİĞER SİROZ BELİRTİLERİ

Siroz, bu üç uyarı işaretinin yanı sıra aşağıdaki belirtilere de neden olur:
Çok yorgun ve zayıf hissetmek
Hasta hissetmek (mide bulantısı)
İştahını kaybetmek
Kilo ve kas kütlesi kaybetmek
Avuç içlerinizde kırmızı benekler ve bel hizasının üzerinde cildinizde küçük, örümcek benzeri kan damarları (örümcek anjiyomları) oluşması
Kan kusmak
Kaşınan cilt
Katran görünümlü kaka
Kolayca kanama veya morarma
Sıvı birikmesinden dolayı şişmiş bacaklar (ödem) veya karın (asit)
Cinsel dürtü kaybı (libido)

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