Ufuk Yıldırım'ın eski eşinden olay açıklama! 'Nafaka ödememek için yıldırma politikası uyguladı'

Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Beyaz Magazin' adlı programa konuk olan Pelin Elitez, “Ufuk Yıldırım ile tek celsede boşandık ve kendisinden hiçbir şey talep etmedim. Kızıma 2016’dan beri sadece bin 500 TL ödüyor. 2019 yılında nafaka artırımı davası açtım, o da bana nafaka kaldırma davasıyla döndü. Çocuğunun nafakasını ödememek için icra ve hakaret davalarıyla yıldırma politikası uyguladı. Ufuk Bey, devlet sanatçısı ve düzenli geliri var ama malvarlığını bulamıyoruz" dedi.

Elitez, eski eşinin geçen aylarda Florida’da yeniden nikâh masasına oturduğunu da dile getirdi ve ekledi: “Kızım Armin’in şu an tek hissettiği şey korku. Babasından korkuyor. Ufuk Bey’le konuşamıyoruz. Çünkü hakaret ediyor. Anne olarak tek derdim çocuğunu görmesi.”

"UFUK YILDIRIM OĞLUNU GÖRMÜYOR"

Müzisyen Ufuk Yıldırım, haber spikeri Sonay Dikkaya ile 2003-2009 yılları arası evli kalmış, 2007'de oğulları Şan doğmuştu. Otizmli oğlunun daha iyi bir eğitim alması için 2016'da ABD'ye taşınan Dikkaya da eski eşi hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.

Ufuk Yıldırım nafaka ödememek için yıldırma politikası uyguladı

2020'de Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Dikkaya, "Ayrıldığımızda oğlum iki yaşındaydı. Ufuk'un bugüne kadar çok az bir maddi yardımı oldu. O anca kendini idare ediyor. Her şeyi kendim karşılıyorum. Rehabilitasyon merkezi, öğretmenler, bakıcı, okullar... Kazandığım tüm parayı buralara yatırdım. 10 yılda 2 milyon TL harcadım. Ufuk manevi olarak da az destek oluyor. En son Şubat 2019'da gördü oğlunu. Şan babasız yaşamaya alışık. Eksiksikliğini hissetmiyor" demişti.

