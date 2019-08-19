Mynet Trend

Akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 19.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Uganda’da akaryakıt tankeri ve üç otomobilin karıştığı kazada, tankerin patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü

Uganda’nın batısındaki Rubirizi bölgesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek üç otomobile çarpan ve alev alan bir akaryakıt tankeri patladı.

Uganda polisince yapılan açıklamada, Kenya’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne giden tankerin patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar, olay yerinden alınan 9 yanmış ceset otopsi analizi ve DNA profili çıkartılması için Lugazi Sağlık Merkezine taşındı” bilgisi verilirken tankerin altında sıkışan 1 kişinin de bedeninin henüz çıkartılamadığını kaydetti.

Polis, patlamanın ardından çıkan yangında çevredeki 25 küçük dükkanın ve pazar tezgahlarının yandığını ifade etti.

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
Son halini görenler gözlerine inanamıyorSon halini görenler gözlerine inanamıyor
Paris'te 'sandviç' cinayetiParis'te 'sandviç' cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uganda akaryakıt tanker patlama

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hem serveti hem takipçisi artıyor! Tek sebebi ise...

Rus Kardashian servetine servet kattı!

Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Paris'te bir garson 'yavaş servis' gerekçesiyle öldürüldü

Paris'te 'sandviç' cinayeti

Ünlü deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü

Dünyaca ünlü 'dugong' kurtarılamadı

İtalya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Dün akşam yaşandı! Gökyüzünü bir anda aydınlattı

Hollanda'da fare alarmı!

'Eşi benzeri görülmemiş saldırı ile karşı karşıyayız!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.