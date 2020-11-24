Uğruna şiir yazdıran çiğ böreğin tahtını sallayacak iştah açan şarkılar!

‘Müzik ruhun gıdasıdır’ diye boşuna dememişler. Müziğin her deva deva olduğunu bilen sevgili müzisyenlerimiz şarkılarında lezzetli yiyecekleri konu almayı çekinmedi. Kimileri yemek tarifi verdi, kimileri yalnızca eğlence amacıyla kullandı, kimileri ise yiyecekler üzerinden ince ince mesajlar vermeyi tercih etti. Sizler için adında yiyecek isimleri geçen şarkıları derledik. 1.BARIŞ MANÇO-DOMATES BİBER PATLICAN İştah açan şarkılar listesinde ilk akla gelen şüphesiz ki usta isim Barış Manço’ya ait ‘Domates Biber Patlıcan’ şarkısı olacaktı. Yaz mevsiminin sevilen sebzeleri domates, biber ve patlıcanı şarkısında konu olan Barış Manço karnıyarık tarifine biraz göz kırpmıyor mu? Barış Manço’nun 10 Eylül 1989 yılında yayınladığı Darısı Başına albümde yer alan bu şarkı kısa sürede 80’lerin hiti haline geldi. 2.MİRKELAM- KOKOREÇ 2001 yılında Unutulmaz albümünde Kokoreç şarkısına yer veren Mirkelam, sakatattan nefret edenlere savaş açtı. Şarkısında ‘Kokoreç sensiz olmaz’ diyerek gönülleri fetheden Mirkelam, 2001 yılında kokoreç satışlarına zirve yaptırdı.

3.NİL KARAİBRAHİMGİL-KEK Şarkı sözlerini kendisi yazmasıyla dikkatleri çeken Nil Karaibrahimgil, 2002 yılında piyasaya çıkartığı “Nil Dünyası” albümünde kek tarifi verdi. Aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyle yapılabilecek kek için Nil Karaibrahimgil portakalı tercih etti. O dönemde Nil Karaibrahimgil’in izinden giden genç kızlar sevgililerine aşklarını itiraf etmek için portakallı kek yapmaya başladı. 4.ATİLLA TAŞ- HAM ÇÖKELEK 1998 yılında müzik piyayasına “Kırmızılımé albümüyle giriş yapan Atilla Taş, çökeleği tüm Türkiye’ye tanıttı. Sütten yapılan ve hafif ekşimsi bir tada sahip olan peynir ürünü çökelek, 100 gramında 54 gram protein içeren mucizevi bir yiyecekti. Protein hazinesi olan çökeleği Atilla, sevgisine karşılık bulamayan platonik aşıklar için seslendirdi. 5.TARIK MENGÜÇ- ŞAKŞUKA 2000’li yılların ortasında Tarık Mengüç sayesinde Şakşuka furyası esti. Platin rengi sarı saçlarıyla ünlenen Mengüç, Roman havalarına yeni bir tarz kazandırmayı başardı. Alkol masalarının sevilen mezesi Şakşuka, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı haline dönüştü. 6.IŞIN KARACA-MANDALİNALAR 2006 yılında çıkan Başka 33/3 albümünün ilk klip çalışması olan Mandalinalar şarkısı, Fettah Can imzası taşıyor. Mandalina kokusunu dinleyenlere hissettiren şarkı kışın tatlı esintilerini de taşıyor. C vitamini deposu mandalinadan esinlenerek hazırlanan şarkı ümitsiz bir aşkın özlemini anlatıyor.

7.DUMAN-BAL Bal şarkısı adının aksine arkasında trajik bir aşk hikayesi barındırıyor. Bu aşkın kahramanları ise Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze ve 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Ahu Paşakay oluşturuyor. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Ahu Paşakay ve Kaan Tangöze’in inişli çıkışlı aşkında Bal şarkısı önemli bir yere sahip. Çünkü Ahu Paşakay, annesinin bir sevgilisi ve babasının bir metresi olduğu dönemlerde Duman’ın solisti Kaan Tangöze Bal şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyordu. Kaan Tangöze pek çok şarkısını bu güzel için yazmıştı. İkilinin trajik öyküsü grubun ikinci albümünü Belki Alışmam Lazım’ı çıkarttığı yıllara dayanıyor. Kaan Tangöze ve grubu ikinci albümünün tanıtım konserlerini düzenlediği sırada Ahu Paşakay ve ünlü santçı kavga ediyor. Tüm gece Kaan Tangöze sevgilisinin gönlünü almak için ona yazdığı tüm şarkıları peşi sıra seslendiriyor. Ahu Paşakay o gece Kaan Tangöze’nin Bal şarkısını seslendirdiği sırada dolabın demirlerine kendini bağlayarak intihar etti. 8.BARIŞ MANÇO- NANE LİMON KABUĞU Barış Manço’nun Nane Limon Kabuğu şarkısı, ‘Barış Abi’ lakabının hakkını verdiği bir şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz hasta olduğumuzda Barış Manço’nun nane, limon ve zencefille verdiği çay tarifinin tadına bakmışızdır.

9.BABA ZULA-PIRASA Baba Zula kendine has müzik tarzıyla hayran kitlesini kemikleştirmeyi başaran gruplar arasında yerini alıyor. Baba Zula’nın herkes tarafından çok sevilmese de pırasaya özel olarak yazdıkları bir şarkıları bulunuyor. 10.SERDAR ORTAÇ-KARABİBERİM 90’lı yıllara damga vuran Karabiberim şarkısı klibiyle de ses getirdi. Büyük sükse yaratan şarkının klibinde Serdar Ortaç’ın İlker Soydaş’ın göbeğinden zeytin yediği sahne tüm Türkiye’yi hayrete düşürdü. Klipte göbekten zeytin yeme sahnesinin dışında Serdar Ortaç’ın imajı ve taktığı takke görenleri şaşkınlığa sürekledi. 11.AJDAR- NANE ŞEKERİ Popstar yarışmasından sonra ünlenen Ajdar, müzik dünyasına bambaşka bir akım başlattı. Dillere dolanan şarkılarıyla pek çok kişiyi gülümsetmeyi başaran Ajdar’ın Nane Şekeri parçası birçok kesim tarafından tam olarak anılamadı. Şarkıda da geçtiği gibi; Ajdar the worl hyper star,yes cnm” 12.AJDAR- ÇİKİTA MUZ Muza yeni bir anlam kazandıran Çikita Muz şarkısı, müzikseverlerin üzerinde şok etkisi yarattı. Bir bölüm ise şarkıya oldukça sahip çıkarak dillerinden düşürmedi. Şarkının sözlerinin yanında klibi de magazin gündemine damga vurdu.