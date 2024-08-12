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  4. Uğur Akkuş'tan parasını alamayınca dava açtı! Ebru Şallı'nın hesabına haciz

Uğur Akkuş'tan parasını alamayınca dava açtı! Ebru Şallı'nın hesabına haciz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 11:34
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Hakkında birçok dolandırıcılık davası açılan Uğur Akkuş gündemden düşmüyor. Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirketten parasını alamayan Zeynep K., mahkemeye başvurdu. Parasını alamayacağını anlayan Zeynep K., Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulattı.

Uğur Akkuş'tan parasını alamayınca dava açtı! Ebru Şallı'nın hesabına haciz

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a birçok dolandırıcılık davası açılmıştı. Akkuş hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şu an yurt dışında bulunan Uğur Akkuş’un ödemediği para döndü dolaştı Ebru Şallı'ya patladı.

12Punto'da yer alan habere göre; Zeynep K. 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkete çocuklara psikolojik danışmanlık yapmak üzere işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında Zeynep K.2nın işine son verildi. Ancak Zeynep K.'ya ödemesi yapılmadı.

Bunun üzerine Zeynep K. mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. İş Mahkemesi Zeynep K.'yı haklı bularak Uğur Akkuş aleyhine karar verdi.

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Bu karar sonrası Zeynep K. İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Bu süreçten sonra ilginç gelişmeler yaşandı. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.

EBRU ŞALLI'NIN HESAPLARINA HACİZ

Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için para tahsil edilemiyordu. Ancak bir taraftan da ticaretine devam ediyordu. Parasını bu şirketler üzerinden alamayacağını anlayan Zeynep K. Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uyguladı. Bu haciz işleminin ardından Uğur Akkuş parayı hemen Zeynep K.'ya yatırdı.

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Ebru Şallı
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