MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

31.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bay Yanlış ve Aşk 101 gibi dizilerde rol almış olan Uğur Arda Başkan, Kırmızı Kamyon isimli dizide Abdo karakterine hayat verecek. İzleyiciler Uğur Arda Başkan kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Daha önce Bay Yanlış ve dijital platformda yayınlanan Aşk 101 gibi dizilerde rol almış olan Uğur Arda Başkan, Kırmızı Kamyon isimli dizide Abdo karakterine hayat verecek. İzleyiciler Uğur Arda Başkan kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR ARDA BAŞKAN KİMDİR?

26 yaşında olan ve 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Uğur Arda Başkan, eğitim ve öğretimini İstanbul’da tamamlamış, 2013 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünde üniversiteye başlayan yetenekli oyuncu mezun olmasının hemen ardından uluslararası platform olan Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almıştır. 2018 senesinde BKM Tiyatro ile Hababam Sınıfı isimli oyunda zamanında Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi isimli karakteri oynamış ve oldukça beğenilmiştir. Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununda da usta oyuncu Şener Şen ile beraber oynayan Uğur Arda Başkan yeteneği ile adından sıkça söz ettirmiştir. Son olarak Bay Yanlış isimli dizide rol alan Uğur Arda Başkan günümüzde Show Tv'de yayınlanan Kırmızı Kamyon isimli dizide rol almaktadır.

UĞUR ARDA BAŞKAN ROL ALDIĞI DİZİLER

2020 – Bay Yanlış (Haydar) (TV dizisi)
2020 – Aşk 101 (TV dizisi)

UĞUR ARDA BAŞKAN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2018 – Zengin Mutfağı
2017 - Hababam Sınıfı
2015 – Haldun Taner Kabare

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldıEsra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Onur Yar performansıyla dikkat çekti

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon İlker karakteri Burak Berkay Akgül biyografisi...

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir?

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmız Kamyon Yonca karakteri Nilay Deniz biyografisi...

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Melisa Akman kimdir? Kırmızı Kamyon Hazan kimdir? Melisa Akman kaç yaşında?

Melisa Akman kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.