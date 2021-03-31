Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Daha önce Bay Yanlış ve dijital platformda yayınlanan Aşk 101 gibi dizilerde rol almış olan Uğur Arda Başkan, Kırmızı Kamyon isimli dizide Abdo karakterine hayat verecek. İzleyiciler Uğur Arda Başkan kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR ARDA BAŞKAN KİMDİR?

26 yaşında olan ve 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Uğur Arda Başkan, eğitim ve öğretimini İstanbul’da tamamlamış, 2013 senesinde Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünde üniversiteye başlayan yetenekli oyuncu mezun olmasının hemen ardından uluslararası platform olan Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide rol almıştır. 2018 senesinde BKM Tiyatro ile Hababam Sınıfı isimli oyunda zamanında Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi isimli karakteri oynamış ve oldukça beğenilmiştir. Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununda da usta oyuncu Şener Şen ile beraber oynayan Uğur Arda Başkan yeteneği ile adından sıkça söz ettirmiştir. Son olarak Bay Yanlış isimli dizide rol alan Uğur Arda Başkan günümüzde Show Tv'de yayınlanan Kırmızı Kamyon isimli dizide rol almaktadır.

UĞUR ARDA BAŞKAN ROL ALDIĞI DİZİLER

2020 – Bay Yanlış (Haydar) (TV dizisi)

2020 – Aşk 101 (TV dizisi)

UĞUR ARDA BAŞKAN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2018 – Zengin Mutfağı

2017 - Hababam Sınıfı

2015 – Haldun Taner Kabare

