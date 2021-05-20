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Uğur Güneş heyecanlandırdı! Kanunsuz Topraklar setinden ilk kare

20.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanunsuz Topraklar için bir araya gelen Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in pozu hayranlarını heyecanlandırdı.

Uğur Güneş heyecanlandırdı! Kanunsuz Topraklar setinden ilk kare

Fox TV’nin hazırlıkları süren yeni dizisi Kanunsuz Topraklar merakla bekleniyor.

Gold Film’in dev bir prodüksiyonu olan dizinin hikayesi 1940’larda geçiyor. Dizi için önce Zonguldak’ta başlayacak olan çekimlerin ardından İstanbul’da kurulan dönemi yansıtan bir platoya geçilecek.

Ramo dizisinin finalinden sonra Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılan Uğur Güneş ise Davut isimli bir madenciye hayat verecek.

Ekran Alıntısı

İki başarılı oyuncu bugün birlikte ilk pozlarını verdi. Sosyal medyada hayranlarını heyecanlandıran ikiliye beğeni yağdı.

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Bilgiç paylaşımına "Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" notunu düştü.


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Uğur Güneş
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