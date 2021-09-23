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Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar ile ekrana dönüyor! Maden işçisi Davut karakterini canlandıracak

23.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Uğur Güneş, FOX'un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar ile ekranlara dönüyor. Dizide maden işçisi Davut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Güneş, performansıyla çok konuşulacak.

Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar ile ekrana dönüyor! Maden işçisi Davut karakterini canlandıracak

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban’ın paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi FOX ekranında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Uğur Güneş (5)

Dizi, 1939 yılında Zonguldak’ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut’un, madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Uğur Güneş (1)

Maden patronu Malik Bey’in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut, kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek. Davut’un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey’in kız Gülfem, Davut’un tüm ezberlerini bozacak.

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UĞUR GÜNEŞ DAVUT KARAKTERİNE NASIL HAZIRLANDI?

Başarılı oyuncu Uğur Güneş, dizinin ön hazırlık sürecinde; at binme, silah kullanma ve dönem araçlarını kullanabilmek için özel dersler aldı.
1939 yılının koşullarında bir maden işçisi olan Davut’un zorlu maden sahneleri ilk bölümde izleyenleri ekrana bağlayacak. Çekimleri Zonguldak Eğitim Madeni’nde gerçekleştirilen bu sahnelerde dizi ekibi profesyonel destek eşliğinde çalıştı. İş güvenliği ve en ince ayrıntılar dikkate alınarak çekimler başarıyla tamamlandı.

Uğur Güneş (2)

Yeni sezonun büyük merakla beklenen yapımı “Kanunsuz Topraklar”, 29 Eylül Çarşamba saat 20:00’de FOX’ta.

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Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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