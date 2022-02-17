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Uğur Yücel'den 'Ustalarım ve çocuklarım' paylaşımı

17.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kırmızı Oda' dizisinde 'Vahit' rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Ünlü isimlerle pozunu paylaşan Yücel paylaşımın altına "Ustalarım ve çocuklarım" notunu düştü.

Uğur Yücel'den 'Ustalarım ve çocuklarım' paylaşımı

'Kırmızı Oda' dizisiyle ekranda olan Uğur Yücel, iki büyük usta Şener Şen ve Ahmet Gülhan ile yemek yedi. Gece sonu çekilen kareyi de sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yücel, paylaşımına; Ustalarım ve çocuklarım. Biri oğlum öbürü evlat yerine koyduğum. Şener, Ahmet, Can ve Uğraş. Güzel geceydi" notunu düştü.

"KAZANDIKLARINI DUYUNCA ŞAŞIRIYORUM"

Öte yandan Uğur Yücel, geçtiğimiz aylarda “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna, "Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” yanıtını vermişti.

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Şener Şen Uğur Yücel
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