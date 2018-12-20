Uğur Yücel'in yeni dizisi Masal Çiçeği'ne Ege'nin Hamsisi'nden transfer!

Kanal D'nin şubat ayında seyirciyle buluşturmaya hazırlandığı yeni dizisi Masal Çiçeği için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Mesut Akusta, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gözde Çığacı, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Yeşim Gül gibi ünlü isimleri bulunduran diziye son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinin yıldızı da katıldı.

TRT 1 ekranlarının geçtiğimiz günlerde reytinglere kurban giden dizisi Ege'nin Hamsisi'nde 'Almancı Nuri' karakterine hayat veren Durul Bazan, yakında ekrana veda edecek olan projenin çekimlerin bitmesinin ardından 'Masal Çiçeği' ile anlaştı. Bazan, Alanya'da çekilecek olan dizide "Yakup" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

T Company'nin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu kriminal drama türündeki diziye son olarak Mesut Akusta, Cansu Dağdelen, Yeşim Gül ve Cihat Süvarioğlu katılmıştı.

