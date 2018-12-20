MAGAZİN

Uğur Yücel'in yeni dizisi Masal Çiçeği'ne Ege'nin Hamsisi'nden transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2018 22:22 | Son Güncelleme

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Masal Çiçeği, TRT 1 ekranlarının reytinglere kurban giden dizisi Ege'nin Hamsisi'nin yıldız ismini kadrosuna kattı.

Uğur Yücel'in yeni dizisi Masal Çiçeği'ne Ege'nin Hamsisi'nden transfer!

Kanal D'nin şubat ayında seyirciyle buluşturmaya hazırlandığı yeni dizisi Masal Çiçeği için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Mesut Akusta, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gözde Çığacı, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Yeşim Gül gibi ünlü isimleri bulunduran diziye son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinin yıldızı da katıldı.

TRT 1 ekranlarının geçtiğimiz günlerde reytinglere kurban giden dizisi Ege'nin Hamsisi'nde 'Almancı Nuri' karakterine hayat veren Durul Bazan, yakında ekrana veda edecek olan projenin çekimlerin bitmesinin ardından 'Masal Çiçeği' ile anlaştı. Bazan, Alanya'da çekilecek olan dizide "Yakup" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

durul

T Company'nin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu kriminal drama türündeki diziye son olarak Mesut Akusta, Cansu Dağdelen, Yeşim Gül ve Cihat Süvarioğlu katılmıştı.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!
Çukur'dan olay fragman!Çukur'dan olay fragman!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ege'nin hamsisi masal çiçeği uğur yücel

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

ABD dünyanın konuştuğu haberi yalanladı!

ABD dünyanın konuştuğu haberi yalanladı!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

ATV o dizinin fişini çekti! Kendisine yeni kanal arıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kendisine yeni kanal arıyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahin Tepesi dizisinde entrikalar ve aşk düğümü! Şahin Tepesi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Şahin Tepesi dizisinde entrikalar ve aşk düğümü!

Avlu dizisinde Deniz'in Kudret ve Azra ile büyük savaşı başladı! Avlu 25. son bölüm izle!

Avlu'da Deniz'in büyük savaşı başladı!

Çarpışma'da Kadir ve Zeynep, Galip'i böyle tuzağa düşürdü! Çarpışma 5. son bölüm izle!

Çarpışma'da nefes kesen final sahnesi!

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli fırtınası! Yılmaz için konağı bastı! Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli fırtınası esti!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz sonunda evlendi! Bizim Hikaye dizisi 52. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz böyle evlendi!

Yasak Elma'da Halit Alihan'ın babası mı çıkıyor? Yasak Elma 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yasak Elma'da Halit Alihan'ın babası mı çıkıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.