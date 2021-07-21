Uğur Yücel’in yeni projesi belli oldu! Fatih Akın paylaştı

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Rheingold adlı yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor. Filmin oyuncu kadrosuna katılan son isim usta aktör Uğur Yücel oldu.

Fatih Akın, haberin duyurusunu "Rheingold'a hoş geldin Uğur Yücel! Yaşayan efsane" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu. İkili, son olarak ünlü yönetmenin "Soul Kitchen" filminde birlikte çalışmıştı.

Başrolünü 24 yaşındaki Emilio Sakraya'nın üstlendiği filmde yer alan diğer Türk oyuncu ise Güven Kıraç. Fatih Akın'ın bir gangster draması olarak tanımlanan yeni filmi, Alman rapçi Xatar'ın 2015 yılında yayımlanan "Alles oder Nix" adlı otobiyografik kitabından uyarlanıyor. Filmin çekimleri bu yıl başlayacak.

RHEINGOLD HAKKINDA

Fatih Akın, filmde Xatar adıyla tanınan, 2009 yılında darphane aracından 1,7 milyon euro değerinde altını 3 arkadaşıyla gasp etmesinin ardından ülke dışına kaçan ve yakalanarak Alman Hükümeti'ne teslim edilen Alman rap'çi Giwar Hajabi'nin hayatını anlatacak. 8 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak 3 yıl cezaevinde yatıp çıkan rap'çi Xatar, filmin duyurusunu şöyle yapmıştı: "Fatih Akın hayranı olduğum biri. Onunla çalışmaktan onur duyuyorum. 'Hayatın ne zaman film olacak' diyenlere de yanıtım bu olsun. Filmin çekimleri bu yıl, geniş bir oyuncu ekibiyle gerçekleşecek."

EN YÜKSEK FON DESTEĞİNİ ALDI

Fatih Akın'ın yeni filmi, Hamburg'un Filmfoerderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) ve Medienboard Berlin- Brandenburg (MBB) fonlarından yapım desteği alan projeler arasında yer aldı. "Rheingold", Hamburg merkezli fondan 700 bin euro destek alarak bu yıl en büyük fon desteğini alan yapımlardan biri oldu.

Filmde Xatar'ı rap'çi Emilio Sakraya canlandırırken ona Samir Jebrelli, Hüseyin Top ve Arman Kashani de eşlik edecek.

