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Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır güzelliğiyle mest etti! Gören dönüp bir daha baktı...

19.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında gözüken Kübra Çakır, güzelliğiyle adeta herkesi mest etti. Instagram hesabından da paylaşımlarda bulunan güzel isim, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır güzelliğiyle mest etti! Gören dönüp bir daha baktı...

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi. Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından kutlamalara katılan Kübra Çakır'ı gören dönüp bir daha baktı.

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Uğurcan Çakır ile evliliğinden 1 çocuk sahibi olan Kübra Çakır, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

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Göz önünde olmayan isimler arasında yer alan Kübra Çakır, Instagram'da özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

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TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Kaleci Uğurcan Çakır ile tanışma hikayelerini anlatan Kübra Çakır, "İsviçre Zürih doğumluyum, ailem Gümüşhaneli. 2015'te tatil için Trabzon'a gelmiştik. O gün gezmek için gittiğimiz Forum AVM'de Uğurcan beni görmüş ve beğenmiş. Sonra sosyal medya aracılığıyla tanışma fırsatımız oldu ve o günden beri beraberiz. Bizimki ilk görüşte aşk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır
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