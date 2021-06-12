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Uğurcan Çakır: Üzülecek bir şey yok, başımız dik

12.06.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, İtalya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: Üzülecek bir şey yok, başımız dik

A Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, İtalya'ya 3-0 yenildikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta bu sonucun yaşanabileceğini kaydeden Uğurcan, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Turnuvanın ilk maçı, böyle şeyler olabilir. Üzülecek bir şey yok. Başımız dik. Daha iyi yelere gidebiliriz. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ BİLMİYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Bu maçı kazansak da yarış devam edecekti. Toparlanıp, iki maçımız için çalışmaya başlayacağız. İtalya sahayı ve topu iyi kullandı. Biz düşünce olarak iyi durduk ama çok top kaybettik. İkinci yarı golden sonra düştük. Sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum, maç yeni bitti. Skordan ev oyundan memnun değiliz. Senaryomuz bu değildi. Tam tersi de olabilirdi. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentilerin altındaysa, eleştirilere saygı duyarım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibe cevap veremedik." diye konuştu.

Ümitlerin devam ettiğini kaydeden Şenol Güneş, "Gruptan çıkma şansımız var, bunu kullanmak istiyoruz. İtalya'yı yenseydik, İtalya'dan büyük olduğumuzu söylemeyecektik." diyerek sözlerini noktaladı.


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